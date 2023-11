Ione Skye expressa luto pela perda de Matthew Perry

Ione Skype e Matthew Perry atuaram juntos em 1988 no filme "A Night in the Life of Jimmy Reardon", que marcou a estreia cinematográfica de Perry. Em uma emocionante homenagem, a atriz de 53 anos compartilhou capturas de tela de sua última conversa com Perry, que faleceu por afogamento em sua casa em Los Angeles no sábado (28/10).

No dia 15 de outubro, Perry, 54 anos, enviou uma mensagem de texto para Skye enquanto meditava, lembrando-se da música "In Your Eyes", do filme "Say Anything", que ela estrelou em 1989.

Ele escreveu: "oi! Espero que tudo esteja bem. Eu estava meditando (eu medito agora) e 'In Your Eyes' começou a tocar. E instantaneamente pensei em como você é linda".

Skye respondeu: "Awn. Eu amo isso. Beijo." Perry então desejou a ela saúde e felicidade. Ela expressou alegria em ouvir dele, dizendo: "só tenho boas lembranças contigo". Perry concordou, recordando um encontro inesperado em seu apartamento.

Skye também compartilhou uma foto antiga ao lado da estrela de "Friends", quando ambos pareciam ser adolescentes, escrevendo na legenda: "minha última troca de mensagens uma semana atrás. Estou muito, muito triste. Amei esse cara".

Perry foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles no sábado à tarde.

Em um comunicado exclusivo à People, sua família expressou tristeza: "estamos arrasados com a trágica perda de nosso amado filho e irmão. Matthew trouxe muita alegria ao mundo, tanto como ator quanto como amigo. Vocês todos significaram muito para ele e agradecemos a imensa demonstração de amor".

Tributos como o de Skye têm sido feitos desde a notícia, com outros atores como Hank Azaria, Shannen Doherty e Selma Blair compartilhando seu carinho pelo ator falecido. Azaria, 59 anos, descreveu seu amigo como "o homem mais engraçado de todos" em um vídeo postado no Instagram no domingo. "Nossa amizade durou muito tempo, uma vida realmente", escreveu Doherty, de 52 anos, sobre Perry.

De acordo com o Departamento de Bombeiros de Los Angeles, os socorristas chegaram à residência às 16h07 no sábado. Um porta-voz do LAFD informou: "um paciente masculino adulto estava morto antes da chegada da primeira resposta. Ele foi encontrado por um espectador que reposicionou a vítima de modo que a cabeça estivesse fora da água em uma jacuzzi autônoma". Segundo a People, os bombeiros retiraram a vítima da jacuzzi e realizaram uma rápida avaliação médica, constatando o óbito.