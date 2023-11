Harry e Meghan em desacordo sobre modo de ganhar dinheiro

Meghan Markle e o Príncipe Harry estão enfrentando crescentes tensões devido a suas visões divergentes sobre como ganhar dinheiro, de acordo com alegações recentes, em artigo publicado pelo Mirror.

Desde sua decisão de renunciar como membros seniores da família real, em 2020, e se mudar para os Estados Unidos, o Duque e a Duquesa de Sussex, que se casaram em maio de 2018, estabeleceram suas vidas em uma mansão em Montecito, Califórnia. No entanto, relatos sugerem que Harry está sentindo falta de sua terra natal, o Reino Unido.

Meghan, que tem uma relação conturbada com sua família, não mantém contato com seu pai, Thomas Markle, ou sua meia-irmã, Samantha Markle. Desde a mudança para os EUA, Harry também não está em ótimos termos com sua própria família. Enquanto Meghan convive com celebridades de Hollywood, Harry sente muita falta do Reino Unido.

A ex-estrela de "Suits" assinou com a agência de talentos William Morris Endeavor (WME) no início deste ano e está supostamente trabalhando em projetos empolgantes. Enquanto isso, Harry não está se sentindo tão animado.

Uma fonte relatou à revista Woman Magazine que o casal tem diferenças marcantes em relação aos seus estilos de vida. "Harry ama sua esposa e seus filhos; ele está feliz, mas realmente sente falta do Reino Unido", disse a fonte, revelando que Meghan está aproveitando sua condição de celebridade.

Enquanto Meghan desfruta de sua vida em Los Angeles, Harry leva uma vida mais tranquila em Montecito. Ele está feliz em levar seu cachorro para a praia e deixar Archie na pré-escola.

Outra fonte ofereceu uma visão das diferentes abordagens do casal para ganhar dinheiro. "Há uma sensação de que Harry deseja se concentrar em trabalho de caridade e sua família, enquanto Meghan está mais focada em promover sua marca", afirmou a fonte.

Essa diferença de perspectivas sobre dinheiro e estilo de vida pode estar criando tensões no casamento de Harry e Meghan. O casal terá que encontrar um equilíbrio para garantir que ambos possam alcançar seus objetivos e manter um relacionamento saudável no futuro.