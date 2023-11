Grávida, estrela indiana morre aos 35 anos de ataque cardíaco

A renomada atriz de TV indiana Dra. Priya deixou o mundo chocado após seu trágico falecimento devido a um ataque cardíaco. Aos 35 anos, ela estava grávida de oito meses quando foi levada ao hospital para um exame de rotina em 31 de outubro, diz o Mirror.

Infelizmente, durante uma consulta, ela sofreu um ataque cardíaco que acabou tirando sua vida. Seu colega de elenco, Kishor Satya, referiu a triste notícia com o público, revelando que o bebê foi salvo pelos esforços dos médicos e agora está sendo cuidado na UTI Neonatal.

Heavily pregnant Indian star Dr Priya dies aged 35 following heart attack:https://t.co/T9P6lA5oxa — Philly Anthony (@PhillyAnthony1) November 1, 2023

O mundo do entretenimento está de luto por essa perda inesperada. Dra. Priya era não apenas uma atriz talentosa, mas também uma médica respeitada. Ela havia pausado sua carreira para se concentrar na gravidez e no cuidado com sua saúde e do bebê.

Sua morte deixou seus pais e seu marido, Nanna, arrasados. Os fãs e colegas de trabalho expressaram suas condolências, prestando homenagens emocionadas à atriz e enviando pensamentos positivos para sua família durante este período difícil.

Neste momento de tristeza, a indústria cinematográfica e os fãs se unem em apoio à família de Dra. Priya. Sua partida deixa um vazio profundo, mas seu legado como artista e profissional médico será lembrado e apreciado por todos que tiveram uma espécie de conhecê-la e admirá-la.