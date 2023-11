Filme sobre os ‘Mamonas Assassinas’ chama atenção pela semelhança dos atores com a banda

Está chegando a hora dos fãs acompanharem a história de uma das bandas mais icônicas do Brasil. No dia 28 de dezembro a cinebiografia “Mamonas Assassinas – O impossível Não Existe” chega aos cinemas de todo o Brasil trazendo detalhes da história da banda sucesso nos anos 1990.

E para atiçar a curiosidade dos fãs, o primeiro trailer do longa foi divulgado na última quarta-feira, 31 de outubro. Apesar das músicas e visual nostálgico, o que chamou a atenção dos fãs foi a semelhança entre os atores e os músicos, que morreram no dia 2 de março de 1996 em decorrência de um acidente de avião na Serra da Cantareira, em São Paulo.

Conforme informações do GShow, o longa conta com direção-geral de Edson Spinello e conta a história do quinteto, focando nos fatos que fizeram os integrantes da banda se tornarem queridos pelo público brasileiro.

Para dar vida à história, os cinco amigos de Guarulhos são interpretados por Alberto Hinoto (Bento), Robson Lima (Júlio Rasec), Adriano Tunes (Samuel Reoli), Rener Freitas (Sergio Reoli) e Ruy Brissac (Dinho).

Semelhança chama atenção

No dia 31 de outubro foi divulgado o primeiro trailer da cinebiografia que conta a história dos Mamonas Assassinas, e o que chamou a atenção do público foi justamente a semelhança entre os atores e os integrantes da banda.

Pouco tempo depois da divulgação do trailer, diversos fãs da banda comentaram suas impressões nas redes sociais, incluindo familiares dos integrantes da banda original.

“Arrepiei no trailer, imagina vendo o filme. Vai cair uma lágrima sem querer”, comentou um seguidor.

“27 anos esperando por isso e finalmente virou realidade! Me emocionei com o trailer já, pra quem conhece a história...”, comentou outro.

Uma terceira seguidora reforçou: “A semelhança com os Mamonas é surreal. Não posso perder”.

