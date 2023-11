Famílias gastam até US$ 40 mil para vivenciar experiência completa na Disney

Os fanáticos da Disney que desejam uma experiência completa podem acabar gastando pelo menos US$ 40 mil em uma estadia de seis noites no resort da empresa na Flórida (EUA). Essa cifra impressionante inclui uma série de comodidades que tornam a visita ao "Lugar Mais Mágico da Terra" verdadeiramente memorável, como passeios VIP sem fila, a construção de sabres de luz personalizados e jantares com personagens como a Cinderela.

Imagem: Sandro Gonzalez/Unsplash

No entanto, para muitos visitantes, esses extras caros estão fora de alcance, especialmente os que estão preocupados com o orçamento. Uma família de quatro pessoas com um orçamento mais modesto ainda pode esperar gastar entre US$ 5 mil e US$ 25 mil para uma estadia de uma semana na Disney, de acordo com cálculos da Bloomberg News.

Segundo o NYPost, esse custo envolve despesas com alimentação, hospedagem, ingressos de estacionamento e entrada nos parques temáticos. No valor mais baixo, uma família de quatro pode desembolsar US$ 4.280, especialmente se escolher visitar fora da temporada de pico, como em agosto, quando Orlando experimenta temperaturas escaldantes.

A alta despesa associada a uma visita básica tem contribuído para uma diminuição na frequência dos parques temáticos de Orlando, com estudos e análises revisados pela Bloomberg News relatando uma queda de até 15% este ano.

No entanto, para aqueles dispostos a investir em itens de luxo, a Disney oferece uma série de opções. Uma suíte de dois quartos em um hotel de alto padrão, quatro ingressos "park hopper plus" para acessar outros parques temáticos, um tour VIP e os "passes Genie+", que garantem acesso rápido a certas atrações, podem elevar o custo da experiência para cerca de US$ 40 mil.

Os fãs de Star Wars podem abraçar seu lado Jedi gastando US$ 250 cada para participar de um workshop onde podem construir seus próprios sabres de luz personalizados.

Embora os altos custos tenham afastado alguns visitantes, a Disney continua a investir em novas experiências e comodidades para atrair os amantes da magia Disney. Os lucros dos parques temáticos continuam sendo uma fonte substancial de receita, ajudando a compensar as perdas em outras áreas da empresa.

Com uma ampla gama de opções e atualizações em constante evolução, a Disney busca agradar tanto aos visitantes que buscam economia quanto àqueles que desejam o melhor valor possível em sua visita. A empresa continua a enfrentar desafios financeiros e críticas por seus altos custos, mas a magia da Disney permanece inigualável para muitos.