Estes são os 5 melhores filmes estrangeiros de terror para quem procura algo diferente

Halloween chegou e, embora seja apenas uma noite por ano, não há mal em adicionar à sua lista de favoritos os melhores filmes estrangeiros de terror que saem do convencional.

É possível que os fãs de terror já tenham esgotado as opções de filmes de terror para assistir durante o mês, por isso, essas produções estrangeiras foram aclamadas por muitos e estão disponíveis nos diferentes serviços de streaming como Netflix, Amazon, Mubi e mais.

O orfanato

Sinopse: Laura (Belén Rueda) tem boas lembranças de sua infância em um orfanato. Ela convence seu marido a comprar o lugar e ajudá-la a transformá-lo em um lar para crianças doentes. Um dia, seu próprio filho adotivo, Simón (Roger Príncep), desaparece. Simon está gravemente doente e, vários meses depois, ainda está desaparecido e é dado como morto. Laura, abalada pelo dor, acredita ouvir espíritos, que podem ou não estar tentando ajudá-la a encontrar o menino.

Do diretor espanhol J. A. Bayona, O Orfanato é considerado um clássico entre os filmes de terror estrangeiros. Cheio de medo e atmosfera, obscuros segredos sobre o orfanato são revelados neste filme assustador mas emocional.

Onde ver: Amazon Prime Video

Suspiria

Sinopse: A jovem bailarina americana Susie Bannion chega a Berlim nos anos 70 para uma audição para a mundialmente famosa Helena Markos Dance Co. Quando ela assume o papel de bailarina principal, a mulher que ela substitui desmorona e acusa as diretoras da companhia de bruxaria. Enquanto isso, um psicoterapeuta curioso e um membro do grupo descobrem segredos sombrios e sinistros enquanto exploram as profundezas das câmaras subterrâneas ocultas do estúdio.

Do visionário diretor italiano Dario Argento, esta fita é um triunfo cinematográfico aterrorizante mas deslumbrante. A película é uma grande introdução ao terror europeu. Embora seja chocante e perturbadora, é famosa por seus elementos técnicos e estéticos. A cinematografia colorida e a música assustadora criam uma experiência sensorial única.

Onde vê-la: Amazon Prime Video

O Chamado

Sinopse: Quando sua sobrinha e três amigos são encontrados mortos depois de assistir a uma supostamente maldita fita de vídeo, a repórter Reiko Asakawa (Nanako Matsushima) decide investigar. Juntamente com seu ex-marido, Ryuji (Hiroyuki Sanada), Reiko encontra a fita, assiste a ela e imediatamente recebe uma ligação informando que ela morrerá em uma semana. Decididos a descobrir a origem da maldição, Reiko e Ryuji descobrem o verdadeiro significado do vídeo e tentam resolver um antigo assassinato que pode quebrar o feitiço.

Os espectadores podem ser mais familiarizados com The Ring, estrelado por Naomi Watts, mas é a versão original japonesa. Segue uma trama similar envolvendo uma fita de vídeo amaldiçoada que mata seus espectadores e é investigada por uma repórter. Uma vez que a veja, ela deve descobrir suas origens antes que a mate a ela ou a alguém mais.

Onde vê-la: Amazon Prime Video

A Espinha do Diabo

Sinopse: Depois que Carlos, uma criança de 12 anos cujo pai morreu na Guerra Civil Espanhola, chega a um sinistro orfanato para crianças, descobre que a escola está assombrada e tem muitos segredos sombrios que deve desvendar.

Um dos melhores filmes de Guillermo del Toro. Trata-se de um menino de 12 anos chamado Carlos, que se muda para um orfanato e escola para crianças depois que seu pai morre na Guerra Civil Espanhola. Logo após começar na escola, fica claro que há segredos sombrios e paranormais dentro de seus muros. É um filme com o qual del Toro entrou no gênero de horror/thriller.

Onde vê-la: Google Play

Noroi: A Maldição

Os fãs do terror sabem que os japoneses são especialistas em criar os filmes mais perturbadores, como Noroi. O filme apresenta-nos a Masafumi Kobayashi, um pesquisador paranormal que produziu uma série de livros e documentários sobre atividades sobrenaturais no Japão.

Durante a produção de um documentário intitulado The Curse, Kobayashi desaparece misteriosamente após sua casa pegar fogo e sua esposa Keiko ser encontrada morta nas ruínas. Uma fita repleta de mistérios e acontecimentos assustadores que giram em torno da lenda de um estranho demônio chamado Kagutaba.