Esposa de Bruce Willis critica atenção exacerbada em torno da morte de Matthew Perry

A morte de Matthew Perry, estrela da série Friends, aos 54 anos, gerou uma onda de homenagens e interesse sobre as circunstâncias de sua morte. Entre os que se manifestaram está Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, que trabalhou ao lado de Matthew em dois filmes, segundo relato ao Mirror.

Emma Heming Willis fez um apelo nas redes sociais, pedindo que as pessoas deixem Matthew Perry "descansar em paz". Ela também expressou sua perplexidade diante do interesse em torno das circunstâncias da morte de Perry.

Em seu Instagram Story, Emma comentou: "não preciso ouvir a ligação para o 911. Não preciso saber o relatório da autópsia. Por quê? Porque não é absolutamente da minha conta. Esse nível de curiosidade e intromissão é horrível, e eu nunca vou entender. Deixem esse homem descansar em paz e mostrem respeito. Respeito à sua família e amigos, para que possam ter tranquilidade para lamentar sem todo esse barulho".

Matthew Perry trabalhou com Bruce Willis no filme "O Grande Ataque" (2000) e sua sequência "O Grande Ataque 2" (2004). No filme, Perry interpretou Nicholas 'Oz' Oseransky, enquanto Bruce interpretou seu vizinho, Jimmy Tudeski.

Esses não foram os únicos filmes em que Matthew atuou durante sua carreira que durou décadas. Ele é mais conhecido por seu papel como Chandler Bing na série de TV "Friends," que foi transmitida de 1994 a 2004. Bruce Willis fez uma participação especial na série em 2000.

No final de semana, Marta Kauffman e David Crane, co-criadores da série "Friends" e Kevin Bright, produtor executivo, prestaram homenagem a Matthew em um comunicado conjunto. Eles descreveram Matthew como um "amigo querido", elogiando seu talento brilhante e coração generoso.

No comunicado, eles disseram que irão "valorizar a alegria, a luz e a inteligência deslumbrante que ele trouxe a cada momento - não apenas ao seu trabalho, mas também à vida."