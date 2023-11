Elmo celebra "1989 (Taylor's Version)" com tributo a "Style"

Elmo se juntou à crescente lista de Swifties? O querido muppet vermelho comemorou o lançamento de "1989 (Taylor’s Version)" na sexta-feira (27/10) com um doce tributo a um dos clássicos de Taylor Swift.

A conta do popular personagem da Sesame Street no Twitter homenageou a estrela pop postando uma imagem de Elmo segurando uma Polaroid com a legenda, "'Porque Elmo nunca sai de moda. Yeah baby! ❤️ 📷 #1989TaylorsVersion".

'Cause Elmo will never go out of style. Yeah baby! ❤️📷 #1989TaylorsVersion pic.twitter.com/WsHjQ9zTe2 — Elmo (@elmo) October 27, 2023

Em uma típica moda de Taylor Swift, a foto de Elmo também esconde algumas surpresas.

Os fãs vão notar que, além de fazer referência à música "Style", a foto de Elmo o mostra segurando uma câmera diante de um cenário de céu azul e gaivotas. Esse cenário é quase idêntico à foto de Taylor Swift na capa de "1989 (Taylor's Version)".

A Polaroid também presta homenagem ao álbum original de 2014, com a inscrição "EST. 1980" escrita em texto preto, que é o ano em que Elmo fez sua primeira aparição na Sesame Street.

Elmo não é o único a comemorar o novo álbum. Até o Wendy's, a cadeia de fast-food, lançou uma oferta exclusiva disponível apenas no aplicativo na sexta-feira, na qual as pessoas podem obter um tamanho qualquer de batatas fritas de graça com a compra de um Frosty no tamanho pequeno (ou maior).

O lançamento de "1989 (Taylor's Version)" tem certamente gerado empolgação e celebração em todos os lugares, conclui a People.