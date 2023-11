Djavan revela a incrível história por trás da canção "Oceano"

Djavan, o renomado cantor e compositor, surpreendeu os fãs e a audiência ao participar do programa Caldeirão com Mion, no último sábado (28/10). Durante sua apresentação, o artista não apenas encantou a plateia com suas músicas icônicas, mas também compartilhou uma história fascinante por trás de um de seus maiores sucessos, "Oceano", divulgou o Observatório de Famosos.

Lucio Mauro Filho, um dos músicos do programa, introduziu a música "Oceano" e, ao explorar o processo de criação da canção, Djavan revelou que, em um momento de dúvida, quase descartou a composição.

Imagem: Instagram

Enquanto estava nos Estados Unidos, Djavan recebeu uma ligação que mudaria o destino da música. Sua filha mais velha, Flávia, havia encontrado um pedaço de música esquecido em suas fitas e o questionou: "pai, eu estava aqui mexendo nas suas fitas e achei um pedaço de música, como você joga isso fora?".

Djavan confessou que, na época, não tinha certeza do que se tratava, mas concordou em ouvir o fragmento. Ao escutá-lo pelo telefone, percebeu que havia algo especial naquela melodia.

Cinco anos após ter inicialmente criado aquele pedaço de música e quase o jogado no lixo, Djavan retornou ao Brasil com a ideia de resgatar a composição. A música estava parcialmente escrita em espanhol, destinada a conduzir a melodia. Com dedicação e inspiração, ele completou a canção, transformando-a no clássico conhecido como "Oceano".

A aparição de Djavan no programa "Caldeirão com Mion" não apenas encantou os fãs, mas também deu uma nova luz à sua carreira e à incrível história por trás de uma de suas canções mais inesquecíveis. "Oceano" continua a tocar os corações das pessoas, lembrando-nos de que a música é uma forma de arte eterna que pode surgir das experiências mais inesperadas.