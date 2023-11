De Kylie Jenner a Mariah Carey: as fantasias de Halloween mais ousadas de todos os tempos

As artistas ficaram deslumbrantes com fantasias sensuais no Halloween Kylie Jenner e Mariah Carey deixaram boquiabertos os seus seguidores (Instagram @KylieJenner @MariahCarey)

Chegou um dos dias mais esperados por milhões de pessoas em todo o mundo, mas especialmente nos Estados Unidos: Halloween, onde esta festividade é celebrada com toda a pompa e todos levam muito a sério o dia, por isso se esforçam para decorar casas, estabelecimentos comerciais, escolas e muito mais. Isso somado à escolha da fantasia com a qual as crianças irão “assustar” de porta em porta, enquanto os adultos se divertem ao vestir algum tema.

Algumas artistas aproveitam este dia para impressionar com produções de vestuário que paralisam de medo qualquer um, enquanto outras buscam impactar com sua sensualidade. Este ano não foi a exceção. Uma delas foi Hailey Baldwing, que encarnou a deslumbrante Carmen Electra no filme Scary Movie de 2000.

A esposa de Justin Bieber usou uma delicada lingerie branca, com tênis verdes e seu peito cheio de “sangue”, o que lhe valeu os aplausos de Paris Hilton, que também destacou com suas três fantasias de Halloween.

Hilton rendeu homenagem às suas amigas Britney Spears e Katy Perry com trajes icônicos de alguns dos seus vídeos musicais. A herdeira do hotel desfilou como uma aeromoça, assim como Spears fez em Toxic. Seu bebê também se juntou à sessão de fotos e personificou um capitão de avião. Em seguida, ela vestiu um traje vermelho de látex, que completou com uma peruca preta e um chapéu de cogumelo, como Katy fez no show que ela apresentou no ano passado no programa de Saturday Night Live (SNL).

As irmãs Jenner também seduziram em sua alusão ao Batman Forever, de 1995, ao contratar os personagens de Sugar e Space. Ambos usaram corsets. Kendall ficou com um corsetinho branco, cabelo loiro platinado e cachos, enquanto Kylie optou por um preto com caveiras. Kendall também se vestiu de “Mulher Maravilha”.

As irmãs Jenner, as mais sensuais do Halloween Kendall e Kylie Jenner personificaram Sugar e Spice, de "Batman forever" de 1995 (Instagram @kyliejenner)

Mariah Carey não ficou para trás e também exibiu suas curvas com seu traje de Jessica Rabbit, que lhe renderam muitos elogios nos comentários da sua publicação no Instagram. Pelas latinas, a mexicana Danna Paola deu tudo de si. Ela se tornou a ousada Mulher-Gato: “A vida é uma cadela ... Agora eu sou uma gata”, escreveu a cantora em suas redes sociais. Ela também encarnou uma bruxa.

E é claro que as irmãs Kardashian não ficaram para trás. Kim e Khloe pareciam espetaculares com seus trajes de bonecas Bratz. Elas deram seu toque particular, então elas pareciam divinas. Com minissaias xadrez e meias longas até os joelhos e um blazer de quadrados, elas alcançaram a perfeição para essas festas, é onde sempre se destacam todos os anos.