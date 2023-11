Confira 3 filmes em que a Inteligência Artificial determina as interações com a humanidade

Cena do filme 'Ela' (Her, 2013) (Reprodução / Twitter)

Que a Inteligência Artificial vem se desenvolvendo cada vez mais, não é segredo para ninguém. No entanto, os avanços tecnológicos deixam em aberto os limites e as possibilidades envolvendo este tipo de tecnologia.

Tema comum no enredo de vários filmes, a IA das grandes produções pode adquirir traços variados de acordo com as formas de interação entre a máquina e os seres humanos. A partir destas relações, nos vemos em cenários que vão do apocalíptico ao drama em um piscar de olhos, dependendo da forma como as máquinas interagem.

Pensando nisso, separamos uma lista de 3 filmes que trazem a Inteligência Artificial como protagonista para você curtir nesta quarta-feira antes do feriado.

Ela (Her, 2013)

Um drama romântico que mostra a história de amor entre um escritor solitário e um sistema operacional com inteligência artificial avançada. Esta é basicamente a sinopse deste filme que nos leva a refletir sobre as interações entre os humanos e a IA.

Com um enredo que aborda questões como a solidão, intimidade e a origem das relações humanas, Ela é uma boa pedida para começar no mundo dos filmes sobre Inteligência Artificial.

O Homem Bicentenário (Bicentennial Man, 1999)

A história baseada em um conto de Isaac Asimov narra a vida de um robô que, ao longo de dois séculos, enfrenta uma busca para se tornar humano. Ao longo do enredo, é possível acompanhar a luta do robô e como ele enfrenta momentos de discriminação e preconceito em busca de sua humanidade.

Inteligência Artificial (A.I. Artificial Intelligence, 2001)

Um dos grandes clássicos sobre o tema, o filme Inteligência Artificial foi dirigido por Steven Spielberg e relata um futuro em que os robôs são utilizados como companheiros para os humanos. Com isso a história acompanha a jornada de um “robô criança” com uma inteligência artificial avançada que busca se tornar humano.

