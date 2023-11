Cobranças exageradas: Gisele Bündchen revela ataques de pânico fora das passarelas

Cobrada para ser uma mulher perfeita, Gisele Bündchen chegou a revelar que a pressão social acabou gerando ataques de pânico e pensamentos suicidas durante uma fase de sua vida.

A revelação aconteceu durante o programa Sunday Morning, da emissora norte-americana CBS News, onde a famosa modelo brasileira foi para divulgar o seu livro Nourish, que reúne receitas saudáveis da sua família.

Durante a atração internacional, a modelo abriu o coração para falar sem rodeios sobre o momento tenso de sua vida: “Estava sempre numa espécie de túnel. Não conseguia respirar. Comecei a entrar nos estúdios, para trabalhar e a sentir-me sufocada”, disse Gisele ao jornalista Lee Cowan.

As cobranças do mundo da moda fizeram Bündchen entrar em momento sombrio

Durante a entrevista, a modelo internacional contou que morava no nono andar de um prédio e nem em casa se sentia bem: “Eu estava sempre a hiperventilar. Sabe quando não conseguimos respirar mesmo com as janelas abertas?”, questionou a famosa.

Divorciada, Gisele Bündchen fatura milhões em 2023 (Reprodução/Instagram)

Gisele Bündchen contou que percebeu que não queria viver daquela forma, mas ela foi interrompida quando questionaram se ela pensou em saltar do apartamento e a resposta foi assustadora: “Sim, por um segundo pensei”.

Porém, a famosa optou em se afastar da ideia de perfeição colocada pela carreira e também por outras pessoas e acabou mostrando que a família sempre foi o seu pilar: “Sempre no meu coração e nas minhas orações”, escreveu ela no Instagram.

O segredo infalível da alimentação

Gisele Bündchen resolveu que é hora de colocar tudo na mesa e mostrar os segredos da sua alimentação diária. Pelo Instagram, a modelo anunciou que vai surpreender os fãs com algumas receitas em um livro inédito, chamado Nourish.

Gisele Bündchen lança livro com os segredos culinários de sua família (Reprodução/Instagram)

“As pessoas sempre me perguntam o que eu como e o que faço pra ficar em forma. Sou apaixonada por comida e ela é vital para um estilo de vida saudável”, começou a modelo ao contar a novidade, que será lançada em 2024.

Nourish será lançado apenas no próximo ano, mas segundo Bündchen terá duas versões disponíveis para pré-venda: versão digital ou física.

