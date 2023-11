Cirurgias caras e demoradas: Rico Melquiades revela os detalhes das plásticas

Rico Melquiades aderiu ao bisturi para mudar radicalmente o seu rosto. Mas, além do alto valor pago na cirurgia plástica, entre R$ 50 e R$ R$ 70 mil, o tempo que levou para o campeão chegar onde desejava também foi grande: cerca de nove meses.

Em conversa com a Quem, o influenciador também resolveu explicar as razões e a importância do procedimento estético em sua vida. Na entrevista, ele revelou que conversou muito com a profissional sobre os motivos que o fizeram chegar ao consultório.

Rico afirmou que não escondeu que uma de suas maiores motivações foi a melhora na autoestima, que segundo ele sempre foi baixa: “Muitos comentaram me magoaram e eu sempre fui tachado como feio e isso estava me afundando cada vez mais, mexeu ainda mais com minha cabeça. Eu não aguentava mais ser motivo de piada e falas maldosas”.

Melquiades também disse que não teve nenhum acompanhamento psicológico, mas contava e ouvia tudo que sua médica falava: “Sempre conversei muito bem com a médica, que não sabia que o incentivo maior era por conta da internet e comentários maldosos”.

Para deixar o rosto como desejava, o campeão de A Fazenda 15 investiu o seu dinheiro em cinco procedimentos estéticos, sendo que em outubro de 2023 ele realizou o sonho de passar por uma rinoplastia.

“Comecei pelas partes que eram mais comentadas, como o meu nariz de batata, depois veio meus olhos, que falavam parecer de peixe morto e tirei um excesso de pelo dos meus olhos que deixavam ele com semblante de triste”, afirmou o famoso.

Os procedimentos estéticos também atacaram as cicatrizes do influenciador digital e a boca, que ficou “mais levantada”, segundo Rico: “Me assustei no começo, porque, fiz muitos procedimentos e fiquei muito inchado, mas no decorrer do processo estou com as expectativas bem positivas e já estou muito satisfeito com o que estou vendo”, contou ele à Quem.

