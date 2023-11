Christopher Walken surpreende no "SNL" para corrigir pronúncia de Foo Fighters

No mundo da música e da comédia, o Saturday Night ive (SNL) sempre foi um lugar para momentos icônicos e inesperados. Na semana passada, o ator vencedor do Oscar Christopher Walken trouxe uma dose extra de surpresa e humor àquele já famoso palco.

Aos 80 anos, ele não apenas apareceu ao lado do presidente de Mikey Day, Joe Biden, como o espírito do Halloween na abertura do episódio, mas também teve a oportunidade de corrigir um erro de pronúncia que o perseguia desde 2003, conforme relatado pelo Decider.

Cadência única

Christopher Walken é um rosto conhecido no SNL, tendo apresentado o programa sete vezes entre 1990 e 2008. No entanto, foi sua aparição como apresentador em 22 de fevereiro de 2003 que se tornou um ponto de referência cômico. Nesse episódio, a pronúncia incorreta de Walken ao introduzir os "Foo Fighters" se tornou viral.

O membro da banda Dave Grohl contou de forma hilariante o incidente em uma ocasião posterior. A cadência e o ritmo únicos de Walken, que o tornaram uma figura icônica, vieram à tona quando ele acidentalmente enfatizou a palavra errada ao apresentar a banda.

Um retorno triunfante

A aparição de Christopher Walken no SNL agora foi um verdadeiro deleite para os fãs do programa e dos Foo Fighters. Nate Bargatze atuou como apresentador, enquanto a banda era a atração musical da noite. Embora seja geralmente função do anfitrião apresentar o talento musical da noite, Bargatze, com gentileza, cedeu o palco a Walken antes da primeira música da banda.

Foi o momento perfeito para que Christopher Walken finalmente corrigisse sua pronúncia de "Foo Fighters" no SNL. Independentemente de como ele disse as palavras, sua aparição inesperada foi muito bem recebida e reforçou a reputação do programa como um lugar onde o inesperado se torna lendário.