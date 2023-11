Brooke Shields revela que foi parar na UTI espumando pela boca em setembro

A atriz Brooke Shields compartilhou um relato angustiante de ter sido hospitalizada após sofrer uma convulsão em um restaurante na cidade de Nova York (EUA).

Aos 58 anos, Brooke revelou que foi levada a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido à gravidade da convulsão, que a fez "soltar espuma pela boca". Durante o episódio aterrorizante, a atriz ficou "completamente azul". O incidente ocorreu em setembro.

Ela detalhou como desmaiou, batendo "com a cabeça na parede" apenas alguns dias antes de sua estreia em um espetáculo solo no Café Carlyle, também em Nova York. Após o desmaio, Brooke sofreu uma convulsão generalizada do tipo grand mal do lado de fora do restaurante L'Artusi. Felizmente, o ator Bradley Cooper estava presente para ajudar.

Falando sobre a convulsão pela primeira vez, Brooke explicou que Bradley correu para ajudá-la e segurou sua mão na ambulância enquanto ela era levada à UTI. Ela explicou que a convulsão ocorreu devido ao fato de ter bebido uma quantidade excessiva de água para o seu espetáculo, o que a deixou com níveis baixos de sódio, segundo The Mirror.

Convulsão

"Eu estava esperando por um Uber. Cheguei ao final das escadas, e aparentemente comecei a parecer estranha, e [as pessoas comigo] perguntaram: 'você está bem?', ela explicou em uma nova entrevista. Ela detalhou como entrou no restaurante, onde duas mulheres se aproximaram dela.

Brooke disse que tudo começou a "ficar escuro" antes da emergência médica. Falando na edição "Mulheres do Ano" da revista Glamour dos EUA, a atriz acrescentou que suas mãos caíram ao lado do corpo antes de sofrer a convulsão.

"Isso significa soltar espuma pela boca, ficar completamente azul, tentar engolir a língua. A próxima coisa que me lembro, estou sendo carregada para uma ambulância. Estou com oxigênio. E Bradley Cooper está sentado ao meu lado segurando minha mão", acrescentou.

Amizade

Bradley foi chamado para ajudar Brooke depois que um garçom não conseguiu entrar em contato com seu marido, Chris Henchy. Eles sabiam que Bradley estava por perto e ele correu para ficar ao lado de Brooke.

Brooke e Bradley são amigos próximos há mais de uma década, e a amizade deles floresceu depois de atuarem juntos no filme de terror "The Midnight Meat Train", em 2008.

Brooke descreveu a experiência como se tivesse "entrado com Jesus". Ela disse que o passeio de ambulância foi "surreal e estranho", durante o qual Bradley lhe disse que a acompanharia até o hospital.

Na UTI, os médicos administraram um soro intravenoso e um cateter em Brooke. No hospital, seus problemas de saúde não pararam, e ela desenvolveu bronquite. Os médicos disseram a Brooke que ela tinha muito sal em seu sistema e perguntaram se ela havia retirado o sal de sua dieta, o que ela negou.

Felizmente, Brooke se recuperou do susto de saúde e conseguiu estrear seu espetáculo solo em 12 de setembro. Agora, ela está de volta à plena saúde.