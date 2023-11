Britney Spears "misteriosa" em nova canção após sua biografia

Britney Spears, a estrela pop icônica, está de volta à música depois do lançamento de sua reveladora biografia, intitulada "The Woman in Me". No último sábado (28/10), a cantora compartilhou com entusiasmo uma novidade com seus fãs no Instagram: "escrevi uma nova música!!!", anunciou. A postagem veio acompanhada de uma imagem retirada de seu videoclipe de 2001 "Overprotected".

Embora Britney não tenha revelado muitos detalhes sobre a nova canção, ela deu a entender que o nome da faixa pode ser "Hate You to Like Me". No entanto, o representante de Spears não fez nenhum comentário quando questionado pelo Page Six.

A estrela de "Lucky" fez questão de esclarecer que não tem "nenhuma briga com ninguém" e acrescentou que está sendo "apenas uma narcisista de maneira reivindicativa". No entanto, os fãs logo apontaram a semelhança entre o título da nova música e o hit de Selena Gomez, "Lose You to Love Me".

Rumores

Em outubro de 2022, Spears foi acusada de lançar indiretas a Selena Gomez devido a um discurso que a cantora mais jovem fez em 2016, no qual afirmou que "[não queria] ver [os] corpos" das jovens no Instagram.

Na época, Spears pareceu se referir ao videoclipe de 2020 de Gomez, "Ice Cream", com o grupo Blackpink, escrevendo: "dizem 'isso não é algo que eu faria', mas essas mulheres são exatamente as que recebem vídeos com orçamento de US$ 4 milhões sobre chupar e lamber sorvete caseiro!!!!".

Apesar das especulações sobre qualquer rivalidade entre Britney Spears e Selena Gomez, outros fãs sugerem que a coincidência nos títulos das músicas não implica necessariamente em uma rivalidade. Alguns destacaram que o post pode ser apenas uma expressão criativa da artista.

A novidade musical de Britney Spears vem após o lançamento bem-sucedido de sua biografia, que alcançou o primeiro lugar na lista de best-sellers da Amazon. O livro oferece uma visão profunda de seus relacionamentos passados com os ex-namorados Justin Timberlake e Kevin Federline.

Além disso, Spears explica o motivo pelo qual concordou com a controversa tutela que a cercou por anos. Ela revela que tomou essa decisão visando a custódia de seus filhos. Após uma longa batalha legal, a tutela foi encerrada por uma juíza de Los Angeles em novembro de 2021.