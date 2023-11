Atriz trans Gabriela Medeiros: A nova estrela de "Renascer"

O remake da novela "Renascer" está programado para estrear em janeiro de 2024 no horário nobre da Globo, e as gravações já estão em andamento. Entre os nomes confirmados no elenco, um destaque especial vai para a jovem atriz Gabriela Medeiros, que fará sua estreia nas novelas da emissora e promete impressionar o público na pele de Buda, uma personagem trans, assim como ela.

A nova versão da obra original de Benedito Ruy Barbosa, que será assinada pelo neto, Bruno Luperi, colocará a novata Gabriela Medeiros no desafio de interpretar um dos papéis principais da trama que sucederá "Terra e Paixão". Vale destacar que, na versão original de 1993, o personagem de mesmo nome era uma pessoa intersexo e foi interpretado por Maria Luísa Mendonça.

Quem é Gabriela Medeiros?

Gabriela Medeiros, natural de São Paulo, tem 22 anos de idade e iniciou sua carreira no teatro aos 14 anos. Antes de seguir a carreira artística, ela chegou a ingressar no curso de Psicologia e também trabalhou no mercado financeiro. No entanto, o desejo de ser atriz a impulsionou a seguir seu sonho.

Em sua estreia nas novelas e na televisão, Gabriela Medeiros já demonstrou seu talento no elenco da série "Vicky e a Musa", que foi exibida no Globoplay. Sua personagem teve a oportunidade de contracenar com atores renomados como João Guilherme e Nicolas Prattes, o que solidificou seu nome na indústria do entretenimento, conforme divulgado pelo Observatório de Famosos.

Com uma história de superação e determinação, Gabriela Medeiros está pronta para brilhar como Buda na nova versão de "Renascer" e trazer uma importante representação para a comunidade trans na televisão brasileira.

A expectativa em torno de sua atuação está em alta, e o público mal pode esperar para vê-la brilhar nas telinhas em 2024.