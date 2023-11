Afinal quem é Fábio Arruda, o namorado de Ana Maria Braga?

No domingo (29/10), Ana Maria Braga usou suas redes sociais para comemorar o aniversário de 53 anos de seu namorado, o jornalista Fábio Arruda. As fotos do casal, compartilhadas por Bruno Astuto, amigo em comum, causaram um grande alvoroço nas redes sociais.

"Que a nossa semana seja tão gostosa quanto um beijo apaixonado, uma paella fumegante e um monte de brigadeiros. Que dia maravilhoso foi esse para celebrar a nova primavera do nosso amado amigo Arruda, a delicadeza de sua alma, o aconchego do seu sorriso e seu amor pela minha rainha. Quem sabe um dia ele consiga me explicar o que é impedimento no futebol", escreveu Bruno Astuto, também jornalista, em seu perfil no Instagram.

Embora Ana Maria Braga seja geralmente discreta quanto à sua vida pessoal, a apresentadora ocasionalmente compartilha alguns momentos com o público. O relacionamento com Fábio Arruda, que é 21 anos mais jovem que Ana Maria Braga, é um dos tópicos que raramente aborda. A apresentadora, que tem 74 anos, mantém sua intimidade longe dos holofotes.

Fábio Arruda é o nome do namorado de Ana Maria Braga. O casal se conheceu nos bastidores da Globo, e os rumores sobre o relacionamento começaram a surgir em julho de 2022. Diz-se que o jornalista participou de uma festa junina realizada pela apresentadora em sua fazenda.

397259065_18396343537040232_7115529168847123825_n

Antes de se envolver com Ana Maria Braga, Fábio Arruda trabalhava como editor de imagens no departamento esportivo da Globo. Ele também exerceu a função de editor do "Mais Você", programa matinal apresentado por Ana Maria Braga no canal.

Segundo o Observatório dos famosos, a diferença de idade entre o casal não impediu que seu relacionamento se tornasse público e despertasse o interesse dos fãs e da mídia.