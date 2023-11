A Fazenda: descubra qual gigante da web vai transformar Sheherazade em influencer

Rachel Sheherazade já colhe os frutos de sua bombástica participação em A Fazenda 15. Depois de ser expulsa do reality show rural e ver sua vida mudar radicalmente, a jornalista agora é influenciadora digital do Kwai, aplicativo que patrocinou o programa da Record TV.

Com contrato assinado, a ex-âncora do SBT disse aos fãs que vai entrevistar Gretchen em seu novo projeto nas redes sociais. Vale destacar que a famosa é considerada a mãe adotiva de Jenny Miranda, principal rival de Rachel na atual temporada de A Fazenda, e a conversa pode esquentar muito a web.

Aos fãs que a seguem no Instagram, a ex-peoa disse que seu novo programa se chama Fala Sherazade e que vai ao ar ao vivo, em formato de live, às quartas-feiras, às 18h, e às sextas-feiras, às 19h30, no aplicativo Kwai.

“Compartilho muita coisa sobre mim e também as emoções que vivi em A Fazenda. Mas, vocês estão prontos para ouvir tudo o que eu tenho a dizer?”, questionou a famosa.

Em seguida, ela mandou o recado oficial: “Fiquem ligados no meu perfil, porque toda semana teremos lives exclusivas no Fala Sherazade, onde eu vou contar tudo e um pouco mais”, declarou a jornalista.

Rachel Sheherazade fatura alto na web

Desde que deixou o confinamento, a jornalista segue o caminho para ser influenciadora digital e chegou a receber uma outra proposta milionária, já que conta com mais de 4,4 milhões de seguidores apenas no Instagram.

Vista como uma sensação da atual temporada de A Fazenda, Sheherazade está com tudo e algumas marcas querem aproveitar o momento para firmar parcerias milionárias com a ex-peoa, mesmo ela sendo expulsa do programa apresentado por Adriane Galisteu.

A Fazenda 15: Rachel Sheherazade vira fenômeno na web (Reprodução/Instagram)

Segundo o colunista Gabriel Perline, do IG, a jornalista foi sondada por uma empresa que ofereceu cerca de R$ 120 mil em contrato para aproveitar que o engajamento da famosa está nas alturas e, caso aceite o projeto, Rachel terá que usar as redes sociais para divulgar seus produtos e serviços da empresa, que seria uma grande casa de apostas, que ainda está analisando a contratação da ex-âncora do SBT.

De acordo com o colunista, a empresa em questão está longe de ser uma plataforma de jogos virtuais, como acontece com diversos influencers.

