A Fazenda: a verdade sobre a dívida que pode eliminar Lucas Souza do reality

A Fazenda 15: Lucas Souza pode ser intimado dentro do reality show e ainda deixar o programa

Lucas Souza segue em A Fazenda 15 e pode conquistar o prêmio milionário do reality show, mas fora do confinamento ele pode ter que enfrentar uma briga na Justiça. Acontece que o ex-marido de Jojo Todynho está sendo processado por um advogado, que cobra a quantia de R$ 3.598,75.

Segundo Angelo Carbone, o ex-militar foi até o seu escritório para entrar no processo de divórcio com a campeã de A Fazenda 12. De acordo com o Correio Braziliense, o advogado diz que Lucas fez uma consulta e depois começou os procedimentos por lá.

A Fazenda 15: Lucas Souza vence a prova do fazendeiro e escapa da quinta roça (Reprodução/Instagram)

“Ele me contratou para fazer esses processos. Na época, ele ficou sentado aqui no meu escritório e fez todos os processos junto comigo. Ele pegou contrato de honorários para assinar, e na correria levou o contrato embora e não assinou”, completou Carbone, que agora cobra mais de R$ 3 mil de Lucas Souza, que segue confinado em A Fazenda 15.

O profissional relata que foi trocado por outro advogado. Com isso, Lucas Souza foi intimado pelo juiz Daniel Lucio da Silva Porto. Agora, Angelo exige que a intimação seja entregue nas dependências de A Fazenda, pois de acordo com ele o ex-marido de Jojo Todynho está morando naquele local.

A Fazenda 15:Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, movimenta o edredom na madrugada (Reprodução/PlayPlus)

Confinado nas dependências do reality show rural, Lucas corre o risco de ser surpreendido e também de ser eliminado. Segundo Angelo, o programa apresentado por Adriane Galisteu elimina os participantes semanalmente e o famoso pode ser um dos próximos, mas também pode ficar por três meses lá e chegar na final.

Até o momento, a Record TV e a equipe de Lucas Souza não se pronunciaram sobre o caso, que pode continuar depois que A Fazenda 15 chegar ao fim.

