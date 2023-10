Você percebeu? Essas músicas brasileiras possuem duplo sentido

Elas podem passar despercebidas pelas crianças e por adultos mais inocentes, contudo, quem gosta de entender um pouco mais o significado das músicas, já percebeu que essas canções nacionais não falam exatamente o que gostariam de falar.

Chamadas de ‘músicas com duplo sentido’, essas composições brasileiras já fizeram muitas pessoas rirem e ficarem surpresas quando passaram a entender seu verdadeiro significado. Confira!

Tem Coca Aí Na Geladeira - Bezerra da Silva

Uma das canções mais antigas e mais pesadas desta lista é “Tem Coca Aí Na Geladeira”. Em um primeiro momento, é compreendido que o compositor está se referindo a um simples refrigerante guardado na geladeira. Mas se prestarmos bem atenção, a coca que ele se refere é outra...

Cálice - Chico Buarque

Com um tom bem mais sério, Chico Buarque presenciava uma das épocas mais duras da ditadura militar (1964/1985) no Brasil quando lançou Cálice em 1978, desafiando as autoridades militares. Cálice, na verdade, era outra forma de escrever ‘cale-se’, referência a repressão da época.

A Barata - Só Pra Contrariar

Voltando às canções divertidas, ‘A Barata’, do grupo ‘Só Pra Contrariar’, é cantada em coro em festas brasileiras até os dias de hoje.

Afinal, quem não conhece o refrão ‘Toda vez que eu chego em casa a barata da vizinha tá na minha cama’? Com o passar dos anos, você começar a entender o que realmente é a barata da vizinha.

Ralando o Tchan - É o Tchan!

Reis do duplo sentido, É o Tchan! possui uma mensagem subliminar escondida, ou nem tanto assim, em praticamente todas as músicas.

