Sophie Turner retorna ao trabalho após acordo de custódia com Joe Jonas

A atriz Sophie Turner foi vista em Londres (Inglaterra) pela primeira vez desde que chegou a um acordo de custódia com seu ex-marido, Joe Jonas. Aos 27 anos, ela exibiu um novo visual com um bob loiro platinado enquanto trabalhava em sua nova série de drama "Joan" na sexta-feira (27/10).

Sophie Turner vestiu-se adequadamente para seu papel principal, que retrata a vida da notória ladra de joias britânica Joan Hannington.

Enquanto isso, Joe Jonas demonstrou ser um pai amoroso ao envolver-se carinhosamente com sua filha Delphine, enquanto saía em Nova York (EUA). O casal, que tem Willa, de 3 anos, e Delphine, de 15 meses, concordou em passar duas semanas de cada vez com suas filhas até janeiro, em meio ao processo de divórcio em curso.

No set, Sophie estava vestida com uma jaqueta jeans vintage, calça skinny lavada em ácido e tênis de cano alto. Ela foi vista lendo um livro em um banco antes de se enrolar em um roupão seco entre as cenas.

A história de Joan Hannington, que era casada com o ladrão profissional Boisie Hannington, é descrita como uma "montanha-russa de pano rasgado a riqueza". Em novembro, foi anunciado que Sophie interpretaria Joan, uma das figuras mais notórias do submundo criminal de Londres.

Em uma declaração na época, Sophie expressou sua empolgação por trazer a história de Joan, conhecida como "A Mãe D'Água", para as telas. Ela descreveu Joan como uma mulher que equilibra sua carreira ousada como ladra de joias com a tentativa de recuperar a guarda de sua filha dos serviços sociais, sendo arrastada pelo mundo emocionante do crime.

Essa é a primeira aparição pública de Sophie após o acordo de custódia que permitirá que ela e Joe dividam o tempo com suas filhas até janeiro. O acordo também permite que viajem pelos EUA e pelo Reino Unido, já que Sophie planeja estabelecer a Inglaterra como o "lar definitivo" das meninas, enquanto Joe poderá levá-las em turnê com sua banda, os Jonas Brothers.

Esse acordo foi alcançado após quatro dias de mediação intensiva em Nova York e deve facilitar a finalização do divórcio do casal. Os desentendimentos sobre a custódia das crianças resultaram em processos judiciais em Miami, no Reino Unido e em Nova York.

Segundo a Daily Mail, a próxima audiência para resolver os assuntos de custódia está marcada para janeiro, e a situação continua sendo acompanhada de perto por fãs e seguidores do casal famoso.