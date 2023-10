Sandra Bullock surge em público pela primeira vez após morte do parceiro Bryan Randall

Sandra Bullock, a renomada atriz de Hollywood, foi vista em público pela primeira vez semana passada, após a trágica perda de seu parceiro de longa data, Bryan Randall, vítima de ALS (Esclerose Lateral Amiotrófica). Bryan Randall faleceu aos 57 anos no dia 5 de agosto após uma batalha privada de três anos contra a doença, de acordo com DailyMail.

A estrela de "Velocidade" saiu em Los Angeles (EUA) com sua filha, Laila, na quinta-feira, marcando quase três meses desde a perda trágica da família. Durante o passeio, Sandra usava um top branco, casaco marrom, calças pretas e tênis, segurando a mão carinhosamente de sua filha.

O relacionamento de Sandra e Bryan começou em 2015, quando o ex-modelo se tornou fotógrafo e foi contratado para fotografar o filho de Sandra, Louis, em seu aniversário.

Cinco anos após um divórcio tumultuado de Jesse James, eles se encontraram. Embora tenham mantido seu romance em grande parte em segredo, a atriz elogiou Bryan em 2021, descrevendo-o como "o amor de sua vida".

A ALS, também conhecida como doença do neurônio motor (MND) no Reino Unido, é uma doença degenerativa sem cura que progride em diferentes velocidades em pacientes. A família de Bryan Randall pediu doações para a Associação ALS e o Hospital Geral de Massachusetts em vez de flores.

Filhos dos casais

Sandra Bullock e Bryan Randall não tiveram filhos juntos, mas ela é mãe de dois filhos adotados, Louis e Laila, enquanto Bryan tem uma filha adulta chamada Skylar de um relacionamento anterior. Antes de Bryan, Sandra teve um relacionamento público com Jesse James, que acabou em divórcio em 2010.

A reação do público em relação a Sandra Bullock também foi marcada por uma recente controvérsia envolvendo o filme "The Blind Side", no qual ela ganhou um Oscar. O personagem retratado no filme, Michael Oher, alegou que seus "pais adotivos" enganaram-no e que ele não foi legalmente adotado por eles. Uma juíza do Tennessee encerrou o acordo de tutela entre os Tuohys e Oher.

Bryan Randall deixou um legado de amor e privacidade, sendo lembrado com carinho por sua família e por Sandra Bullock, que procura forças para seguir em frente após essa triste perda.