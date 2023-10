Roubo na mansão de Mariana Rios: os acessórios de luxo custam mais de R$ 100 mil

A mansão de Mariana Rios, em São Paulo, foi assaltada no último fim de semana e, segundo a famosa, muitos objetos de luxo foram levados pelos bandidos. Sem ninguém em casa, eles conseguiram roubar acessórios que são avaliados em mais de R$ 100 mil.

“Várias coisas de valor foram roubadas. A polícia já está com as imagens e trabalhando para solucionar o caso”, disse a apresentadora da Record TV em seu Instagram, que nesta segunda-feira (30) usou a rede social para mostrar fotos dos itens que foram levados.

Mariana Rios também fez um apelo aos fãs e amigos que trabalham com venda de acessórios de luxo em sites: “Peço que me ajudem com alguma informação se por acaso tiverem acesso a peças específicas e exclusivas das marcas Chanel, Louis Vuitton, Fendi e Prada”.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metropoles, uma das bolsas roubadas na mansão de Mariana Rios é da marca Chanel e está avaliada em cerca de R$ 40 mil. Há também produtos que custam mais ou menos R$ 20 mil e R$ 17 mil.

A atriz, que foi revelada em uma das temporadas da novela teen Malhação, contou aos seguidores que descobriu o assalto ao ver as câmeras de segurança: “Muito ruim ver imagens de pessoas invadindo sua casa, roubando o que você comprou e conquistou com seu trabalho”.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: a nova fanfic de Kamila Simioni vira piada na web; descubra o qual foi

Segundo a atriz, que trabalha na Record TV, a polícia tem as imagens do assalto e está trabalhando para solucionar o caso. Mas, Mariana Rios fez um apelo aos seus amigos e seguidores para conseguir resgatar os seus produtos.

Ela também publicou uma sequência de fotos de 11 bolsas, um par de brincos e um colar. “Essas são as peças que consigo achar foto na internet. As restantes são exclusivas e não encontro imagem!”, concluiu a celebridade.

De acordo com o G1, alguns cômodos da mansão de Mariana Rios foram revirados e um veículo com marcas de dedo: “A autoridade policial analisa imagens de câmeras de segurança, ouve testemunhas e realiza diligências para identificar e prender os autores”, dizia um trecho do comunicado da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que investiga o furto.

LEIA TAMBÉM: Rachel Sheherazade revela drama após divórcio: perdeu metade do bens acumulados