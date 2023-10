Remake de Renascer: A verdade por trás do afastamento de Adriana Esteves da novela

Adriana Esteves foi um dos principais nomes de Renascer em 1993, quando a novela foi ao ar pela primeira vez, mas a atriz deve ficar fora do remake de Bruno Luperi e o motivo não tem nenhuma relação com a personagem ou o salário pago pela TV Globo.

Cotada para viver a cafetina Jacutinga, interpretada na primeira versão da novela por Fernanda Montenegro, a veterana recuou da homenagem por causa da agenda de trabalhos que já estava fechada antes do convite da emissora carioca.

Com isso, a equipe responsável pelo remake de Renascer precisou chamar outra celebridade e a escolhida foi Juliana Paes, que também esteve na versão atual de Pantanal, escrita pelo neto de Benedito Ruy Barbosa, autor original das duas novelas.

Remake de Renascer: Adriana Esteves na versão original da novela (Reprodução/Globo)

Segundo informações do O Globo, Adriana Esteves declinou do papel por incompatibilidade de agenda durante as gravações da novela. Afinal, no mesmo período, ela estaria filmando a 2ª temporada da série Os outros, produzida para o Globoplay.

Outro motivo que estava sendo especulado foram os problemas enfrentados em 1993, quando Renascer foi ao ar pela primeira vez. Na época, ela viveu a protagonista Mariana e revelou ter sofrido dificuldades quando era jovem.

Aos 22 anos, Adriana foi alvo de duras críticas pesadas por sua atuação na trama original de Benedito Ruy Barbosa. Vale destacar que sua personagem era disputada por pai e filho, que eram interpretados por Antonio Fagundes (José Inocêncio) e Marcos Palmeira (João Pedro).

A nova Maria Santa de Renascer

Bruno Luperi escalou Duda Santos para viver Maria Santa, protagonista da primeira fase do remake de Renascer, que estreia em janeiro de 2024 no horário nobre. Ela vai atuar com Humberto Carrão, que deixaria a novela, mas assinou com a Globo para adaptação.

Remake de Renascer: Humberto Carão e Duda Santos gravam na Bahia (Reprodução/Instagram)

Mas, diferente dos boatos de que a atriz seria uma novidade na TV, Duda esteve no elenco da novela Travessia, de Glória Perez, antecessora de Terra e Paixão. Ela também participou de Malhação - Toda a Forma de Amar, última temporada da atração exibida pela emissora.

Com apenas 21 anos e nascida no Rio de Janeiro, a carreira de Duda Santos também passa pelo streaming. Para quem não sabe, a nova versão de Maria Santa de Renascer esteve em Um Ano Inesquecível - Verão, que foi baseado em livro da escritora Thalita Rebouças e está disponível na Amazon Prime. Ela também teve um papel em Draft, filme nacional produzido pelo Globoplay.

