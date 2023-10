Remake de Elas por Elas: sinal vermelho fez autores pensarem sobre a novela

Remake de Elas por Elas: Lara vai arrumar briga com Roberto (Reprodução/Instagram)

O remake de Elas por Elas passa por momentos difíceis na Globo, que acendeu o sinal vermelho desde o último fim de semana, quando a novela completou um mês no horário das 18 horas e registrou apenas 14 pontos na Grande São Paulo, segundo os dados da Kantar Ibope Media.

Vale destacar que em 1982, a novela criada originalmente pelo autor Cassiano Gabus Mendes era um dos maiores sucessos da TV brasileira, mas a releitura parece não agradar tanto o público.

Com isso, os responsáveis pela nova versão de Elas por Elas, Thereza Falcão e Alessandro Marson, fizeram uma pausa para falar sobre a importância da produção: “A gente não se dá conta como o mundo de hoje é diferente do de 40 anos atrás”, começou o autor.

Remake de Elas por Elas: Novela passa por mudanças para melhorar a audiência (Divulgação/Globo)

Em seguida, durante uma conversa com o GShow, Marson disse que muitas novelas foram construídas em cima de encontros e desencontros, como Romeu e Julieta, que são inviáveis nos dias atuais.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: a nova fanfic de Kamila Simioni vira piada na web; descubra o qual foi

O autor do remake de Elas por Elas revelou ainda que ninguém está dormindo no ponto. Segundo ele, há vantagens em escrever uma produção enquanto ela está sendo exibida: “Temos esse feedback, que é o que nos permite acompanhar de forma mais próxima do público e corrigir o que não está agradando”.

Maria Clara Spinelli vive primeira protagonista transexual no remake de Elas por Elas (Reprodução/Instagram)

No entanto, Marson ressalta que a novela não é uma cópia de Elas por Elas, exibida em 1982. De acordo com o contratado da TV Globo, a substituta de Amor Perfeito reflete sobre diversidade e um olhar diferente sobre as sete protagonistas.

Já para Thereza Falcão, ter a primeira protagonista trans em uma novela é algo importante. De acordo com ela, a proposta foi justamente mostrar o quanto a população LGBTQIA+ pode ser retratada de uma forma mais afetiva.

LEIA TAMBÉM: Roubo na mansão de Mariana Rios: os acessórios de luxo custam mais de R$ 100 mil