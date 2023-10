Rebecca Romijn não recebeu "nenhum aviso" de que estaria no livro de John Stamos

Jerry O'Connell, marido de Rebecca Romijn, que ainda não se pronunciou sobre as revelações no livro de memórias de seu ex-marido, John Stamos, decidiu se manifestar. Em uma entrevista ao programa "Access Hollywood" na última segunda-feira, Jerry revelou que ele e sua esposa foram pegos de surpresa com as revelações contidas no livro "If You Would Have Told Me", que chegou às livrarias na terça-feira da semana passada.

O ator e co-apresentador do programa "The Talk" explicou que eles não receberam nenhum aviso prévio sobre o conteúdo do livro. Jerry O'Connell, de 49 anos, declarou: "descobrimos como qualquer outra pessoa".

Quando questionado se as declarações de Stamos sobre o divórcio dele e Romijn foram chocantes, Jerry O'Connell preferiu não comentar, afirmando: "não cabe a mim dizer, Kit. Eu prefiro que minha esposa fale sobre isso. Minha esposa e eu estamos nos dando muito bem hoje".

A atitude de O'Connell em não responder à pergunta de Kit Hoover foi aceita com elogios por Mario Lopez, que o chamou de "um homem inteligente".

Antes de se casar com Jerry O'Connell, em 2007, Rebecca Romijn, de 50 anos, teve um relacionamento de uma década com John Stamos, de 60 anos, com quem finalizou o divórcio em 2005.

No livro de memórias, Stamos admitiu que chegou a "odiar" Romijn e a considerou "o diabo" quando se separaram. Ele também mencionou uma suposta "traição" por parte da atriz.

Stamos descreveu essa traição como um sentimento angustiante que cresce, obscurece todos os pensamentos e, quando a verdade é revelada, é dolorosa e esperada.

Até o momento, a representante de Rebecca Romijn não se pronunciou sobre as alegações de Stamos no livro.

Segundo a Page Six, além de Romijn, Stamos também mencionou outra ex, Teri Copley, acusando-a de traição com Tony Danza. Após a repercussão dessa alegação, Copley divulgou uma declaração alegando que ela e Stamos já haviam terminado quando o incidente ocorreu.

No livro, Stamos também discutiu sua amizade com a colega de elenco de "Três é Demais", Lori Loughlin, e como estava dividido entre as duas mulheres, comparando sua situação às personagens Sandy em "Grease".