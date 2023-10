Rebecca Loos revela reação divertida dos filhos sobre suposto caso com Beckham

Rebecca Loos, conhecida por suas denúncias de um caso com David Beckham há quase duas décadas, revelou uma anedota inusitada envolvendo seus filhos após contar-lhes sobre o suposto envolvimento com o astro do futebol.

Em uma recente entrevista ao Good Morning Britain, Loos disse que seu filho mais novo, ao ouvir sobre o caso, comentou que preferiria que ela tivesse tido um romance com Lionel Messi, diz o Mirror.

Rebecca Loos reveals how she told sons of David Beckham affair - and their hysterical response https://t.co/4SgY8gHhzV pic.twitter.com/Nl07n1e9tr — Mirror TV (@MirrorTV) October 30, 2023

A ex-assessora de Beckham explicou que havia conversado com seus filhos Magnus e Liam, de 14 e 11 anos, antes de sua entrevista, explicando-lhes sobre as declarações e o documentário recente de Beckham que trouxe o assunto à tona novamente. Segundo Loos, seus filhos já estavam cientes da situação, e ela decidiu falar sobre o assunto para proteger-los de possíveis bullying.

?Beckham errou?

Durante a entrevista, Rebecca Loos também criticou David Beckham por não assumir a responsabilidade pelo que ela alegou em 2003. Ela expressou sua frustração com a maneira como o documentário retratou os eventos e destacou a importância de assumir os próprios erros e seguir em frente.

O suposto caso entre Rebecca Loos e David Beckham ocorreu enquanto ele jogava pelo Real Madrid. Beckham, que na época já era casado com Victoria Beckham, descreveu as observações como "ridículas". No documentário recente da Netflix, tanto David quanto Victoria abriram seus corações sobre o período difícil de seu casamento durante essa época.

A história de Loos e Beckham continua sendo um dos escândalos mais notórios dos anos 2000, e as revelações atuais de Loos mostram como o passado ainda relacionado às vidas das pessoas envolvidas.