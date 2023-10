Rebecca Loos critica Beckham por reviver alegação de romance

Rebecca Loos, ex-assistente do casal Beckham, expressou sua insatisfação com David Beckham por trazer à tona, novamente, a alegação de um caso amoroso entre eles. Durante uma entrevista franca no programa "Good Morning Britain", conduzida por Kate Garraway e Richard Madeley, Loos alegou que o astro nunca negou o envolvimento, limitando-se a chamá-lo de "ludicrous". Além disso, ela manifestou seu desagrado pela recusa de David em assumir a responsabilidade pelo que ela alega ter acontecido há 20 anos, de acordo com o Mirror.

Loos disse: "Eu já havia superado isso, preferiria não estar aqui discutindo esse assunto novamente. Eu havia seguido em frente com minha vida. No entanto, me incomodou a maneira como a narrativa foi moldada e o quanto ela é enganosa, retratando-me como a pessoa má. É importante salientar que ambos somos culpados, não é apenas ele; ambos tivemos nosso papel nisso. Ele nunca negou o envolvimento, apenas descreveu minhas alegações como "ludicrous". Isso não é o mesmo que negar; pode ser uma maneira de desviar a atenção, conforme advogados costumam fazer".

Quando indagada sobre a maneira como Victoria Beckham foi retratada no documentário da Netflix, Rebecca afirmou: "Victoria foi honesta; ela admitiu que houve uma lacuna em seu casamento. Apesar de o documentário ter sido altamente ensaiado, a imagem dela permaneceu positiva".

Rebecca continuou: "ao recusar a responsabilidade, David envia a mensagem de que esse comportamento é aceitável. Na minha opinião, essa é uma mensagem errada. Minha perspectiva é que cometemos erros, admitimos esses erros e seguimos em frente. Ele alega ser um casado feliz, mas existem muitos homens casados felizes que têm casos amorosos".

No ano de 2003, o renomado jogador de futebol inglês enfrentou alegações de um caso com sua assistente, que alegou ter tido um relacionamento com ele durante sua passagem pelo Real Madrid. Na época, David, que também enfrentou alegações de casos com outras mulheres, descreveu as alegações como "ludicrous" e raramente abordou o assunto nas quase duas décadas seguintes.

Rebecca já havia elogiado David como um "amante incrível" e destacado a forte conexão entre eles, descrevendo como as outras pessoas percebiam isso e não ficavam satisfeitas. Ela havia afirmado anteriormente: "ficamos envolvidos em conversas a noite toda, as pessoas notavam? tínhamos uma ligação especial. A química entre David e eu era intensa, e as pessoas percebiam, embora não ficassem contentes com isso. Ele sabia como agradar".

No documentário da Netflix, intitulado "Beckham", o diretor Fisher Stevens questionou David sobre as múltiplas histórias de tabloides que surgiram e como ele lidou com elas. David respondeu: "houve histórias terríveis que foram difíceis de enfrentar. Foi a primeira vez que Victoria e eu enfrentamos tamanha pressão em nosso casamento".

Ele também questionou Victoria sobre se aquele foi o período mais difícil em seu casamento, ao que ela respondeu: "sem dúvida. Foi o período mais desafiador para nós. Parecia que o mundo estava contra nós, e, para ser sincera, também estávamos um contra o outro. Até Madrid, às vezes parecia que éramos nós contra todos os outros".

David admitiu no documentário: "quando me mudei para a Espanha, enfrentei dificuldades, pois havia feito parte de um clube e uma família durante toda a minha carreira, desde os 15 anos até os 27. De repente, fui vendido e me vi em uma cidade onde não falava o idioma e, mais importante ainda, estava sem a minha família".