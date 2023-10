Príncipe Harry revela ambição secreta: "queremos os Jogos Invictus internacionalizados"

Numa revelação surpreendente, David Wiseman, amigo íntimo e colega de trabalho do Príncipe Harry na Fundação Real, inclui detalhes do discurso marcante proferido pelo príncipe durante o lançamento dos Jogos Invictus em 2013.

Segundo Wiseman, Harry improvisou um discurso apaixonado, revelando sua visão de internacionalizar os Jogos e realizar um evento grandioso no Parque Olímpico Rainha Elizabeth, diz o Mirror.

"Estávamos tomando café da manhã, e Harry disse: isso é brilhante! Precisamos internacionalizar isso. Vamos convidar aliados e nações do mundo todo. Vai ser enorme", lembrou Wiseman. O que surpreendeu a todos foi a adição de Harry à sua visão: "no próximo ano".

Prince Harry's pal claims royal went 'rogue' during milestone speech.https://t.co/Q7DAZgsjao pic.twitter.com/7IH3bhb2KF — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) October 30, 2023

Essa revelação deixou a equipe da Fundação Real perplexa. Wiseman comentou: "Ele se tornou desonesto! Pensamos, O quê? Ano que vem? Mas, com determinação, conseguimos. Em setembro de 2014, estávamos lá, no Parque Olímpico Rainha Elizabeth. Pode ter sido por uma triz, mas conseguimos realizar o evento".

A história revela a tenacidade e a visão do Príncipe Harry, que transformou uma ideia extraordinária em uma realidade incrível. A internacionalização dos Jogos Invictus em tempo recorde é um testemunho do compromisso de Harry com os veteranos e seu desejo de criar um impacto positivo no mundo.