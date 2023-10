Perry estava apaixonado por Courteney Cox e não conseguia superar o sentimento, diz fonte

Matthew Perry, conhecido por seu papel como Chandler Bing na icônica série de TV "Friends", supostamente estava apaixonado por sua colega de elenco, Courteney Cox. Embora seus personagens tenham formado um casal adorado pelos fãs, a vida real parecia ter seus próprios desafios. A notícia surge após a triste e prematura morte do ator de 54 anos, no sábado (28/10), deixando fãs e colegas de elenco da série de luto, de acordo com o Mirror.

Rumores

Durante a década em que "Friends" conquistou os corações de espectadores ao redor do mundo, Matthew Perry e Courteney Cox interpretaram Chandler Bing e Monica Geller, um casal que se apaixonou na série. No entanto, relatos sugerem que os sentimentos românticos de Matthew por Courteney também existiam fora das telas.

Enquanto trabalhavam juntos na série, Courteney estava em um relacionamento com seu colega de elenco em "Scream", David Arquette. Embora o casal tenha se separado em 2010, a atriz encontrou amor nos braços de Johnny McDaid, guitarrista do Snow Patrol, graças a uma apresentação de Ed Sheeran em 2013.

A relação de Courteney e Johnny teve altos e baixos, e durante uma pausa em 2015, ela supostamente buscou apoio em Matthew.

Uma fonte revelou à época: "não é surpresa que Matthew tenha sido uma das primeiras pessoas a quem Courteney ligou após a saída de Johnny. Eles já se apoiaram antes".

Enquanto os rumores circulavam, Courteney reatou seu relacionamento com Johnny, e Matthew entrou em um relacionamento com Molly Hurwitz, que durou dois anos. No entanto, fontes afirmam que Matthew nunca superou seus sentimentos por Courteney.

Luto

A trágica notícia da morte de Matthew Perry foi confirmada pela conta oficial de "Friends" nas redes sociais. A declaração diz: "estamos devastados com a notícia da morte de Matthew Perry. Ele foi um verdadeiro presente para todos nós. Nossos corações estão com sua família, entes queridos e todos os seus fãs".

A história de amor não correspondido entre Matthew Perry e Courteney Cox adiciona uma camada de complexidade ao relacionamento entre os dois atores, que compartilharam inúmeros momentos memoráveis na série "Friends." Enquanto o mundo lamenta a perda de um talentoso ator, os fãs também refletem sobre os segredos não revelados por trás das câmeras e as emoções que perduram além da tela.