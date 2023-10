Pai pede para evitar "O Rei Leão": polêmica sobre o remake

O clássico da Disney "O Rei Leão" ganhou uma nova versão em 2019, mas nem todos estão aplaudindo. Um pai da Ilha Norte da Nova Zelândia usou as redes sociais para implorar aos pais que evitassem levar seus filhos para as exibições noturnas do filme, alegando que as sessões noturnas deveriam ser reservadas para os adultos, diz o Mirror.

O pai, de Porirua, criticou o remake e pediu que as crianças assistissem durante o dia, enquanto os adultos ficavam no trabalho. Ele expressou sua preocupação sobre a possibilidade de as crianças fazerem barulho durante o filme, estragando a experiência dos espectadores mais velhos.

Dad begs his fellow parents to not take their kids to watch The Lion King https://t.co/0WIAjiZIX2 pic.twitter.com/KQQleGA3Mt — Ladun Liadi (@Ladunliadi) July 21, 2019

A opinião do pai encontrou eco em outros adultos que compartilhavam suas preocupações. Alguns afirmaram que esperaram muito pelo remake e não queriam que a experiência fosse arruinada por crianças inquietas. Houve até quem sugeriu compensar as crianças com outras exibições de filmes da Disney, como "Frozen 2" e "Moana 2", mas deixando "O Rei Leão" para os adultos.

As críticas do pai não foram apenas sobre o ambiente do cinema. Ele também expressou desapontamento com o filme em si, classificando-o com uma nota relativamente baixa.

Segundo ele, o remake não atendeu às expectativas e ele deu uma nota seis em dez, destacando que Beyoncé, embora uma rainha da música, não conseguiu elevar o filme ao nível do original.

A ocorrência desse pai gerou debates acalorados online, com algumas pessoas concordando com sua perspectiva sobre o ambiente do cinema e outras defendendo a experiência das crianças. Essa controvérsia ressalta como as opiniões sobre remakes de clássicos amados podem variar muito entre diferentes públicos.