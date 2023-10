O segredo infalível da alimentação de Gisele Bündchen é revelado; descubra qual

Gisele Bündchen resolveu que é hora de colocar tudo na mesa e mostrar os segredos da sua alimentação diária. Pelo Instagram, a modelo anunciou que vai surpreender os fãs com algumas receitas em um livro inédito, chamado Nourish.

“As pessoas sempre me perguntam o que eu como e o que faço pra ficar em forma. Sou apaixonada por comida e ela é vital para um estilo de vida saudável”, começou a modelo ao contar a novidade, que será lançada em 2024.

Na legenda da foto, onde aparece em uma cozinha, Gisele afirma que o livro conta com receitas simples e muito nutritivas, que fazem parte da sua família. Além disso, a publicação também traz alguns rituais de autocuidado da modelo: “Me ajudam muito na minha vida, especialmente com a vida corrida de mãe e profissional”, descreve a famosa.

Nourish será lançado apenas no próximo ano, mas segundo Bündchen terá duas versões disponíveis para pré-venda: versão digital ou física.

O conselho de ouro da modelo

Não é só de publicidade e fotos de moda que vive o feed do Instagram de Gisele Bündchen. Ao descer as fotos e vídeos é possível perceber que a modelo gosta de incentivar as pessoas que buscam uma vida mais saudável e equilibrada.

Em uma publicação, a modelo internacional aparece toda elástica e dá uma dica de ouro para quem quer começar a prática de yoga. Sem revelar onde a foto foi tirada, a famosa afirma que “ser saudável é mais do que ter uma dieta saudável e fazer exercícios”.

Fora das passarelas, Gisele Bündchen dá conselho para quem deseja viver perto da natureza (Reprodução/Instagram)

Para Bündchen, a mudança no estilo de vida envolve também a maneira que agimos no dia a dia e como nos relacionamos com as nossas “atitudes, emoções, crenças, pensamentos e ações”.

Ainda na legenda da foto, a modelo brasileira diz aos seus mais de 22,1 mil seguidores que o sol nasce para todo mundo e que “todos os dias traz uma nova oportunidade para tentarmos novamente e fazermos melhor”.

