Matthew Perry: transformação de estrela culminou em solidão e despedida aos 54 anos

Aos 54 anos, Matthew Perry nos deixou no último final de semana, deixando para trás uma série de negociações imobiliárias que ilustram sua jornada de altos e baixos, à medida que trocou mansões suntuosas por um chalé mais modesto, enquanto enfrentava seus demônios pessoais e buscava o amor, de acordo com o NYPost.

Enquanto o mundo ainda lamenta sua perda, fontes revelaram que Perry estava enfrentando uma profunda solidão nos anos que antecederam sua morte. Uma fonte compartilhou: "ele tinha um coração de ouro e fazia o seu melhor para ajudar os outros, mas havia solidão. Ele passava a maior parte de seus dias em casa e se sentia muito sozinho".

No verão de 2020, no auge da pandemia de COVID-19, Perry comprou um aconchegante chalé de 3.000 pés quadrados em Los Angeles por US$6 milhões. Essa mudança foi uma grande transformação em relação à sua antiga residência em Malibu, uma propriedade de frente para o mar com 5.500 pés quadrados, que ele listou na mesma época em que adquiriu o chalé. A mansão de Malibu acabou sendo vendida por US$13,1 milhões.

Perry também possuía um suntuoso apartamento de cobertura de 9.300 pés quadrados em Los Angeles, que comprou em 2017 por US$20 milhões. Inicialmente, ele o listou por impressionantes US$35 milhões, mas o vendeu em 2021 por US$21,6 milhões. Este ano, a cobertura encontrou uma nova proprietária por US$21 milhões: a cantora Rihanna.

A última residência de Perry, localizada no bairro Pacific Palisades, com quatro quartos e 5 banheiros, possui piso de carvalho em toda parte, uma grande sala que abrange a área de estar e jantar, e uma cozinha com espaço para refeições e uma impressionante adega de vinhos do chão ao teto.

Dias antes de sua morte, Perry compartilhou uma foto final e impactante no Instagram, onde estava em uma banheira quente com fones de ouvido, escrevendo: "oh, água quente girando ao seu redor faz você se sentir bem? Eu sou Mattman." Ele também postou um vídeo da Lua, fazendo alusão ao Batman, escrevendo: "você entende o que estou tentando dizer? - Eu sou Mattman." Poucos dias depois, Perry foi encontrado morto na jacuzzi.

A jornada de Perry em seus últimos anos foi marcada por uma transformação profunda. Apenas um ano antes de sua morte prematura, ele admitiu abertamente que ansiava por um amor duradouro e a oportunidade de se tornar pai.

Apesar de relacionamentos de alto perfil com estrelas como Julia Roberts e Lizzy Caplan, Perry frequentemente se via encerrando os relacionamentos, assombrado por um medo irracional.

Ele reconheceu: "eu crio algo errado neles e depois termino com eles. Mas não pode haver algo errado com todos. Eu sou o denominador comum. Eu saio primeiro porque acho que eles vão me aniquilar."

Sua batalha contra a dependência de drogas e álcool complicou ainda mais sua vida amorosa, levando-o a passar por 15 internações em clínicas de reabilitação. Somente em maio de 2021, quando conquistou a sobriedade, Perry afirmou que havia superado o medo do amor.

"Eu não sou mais controlado pelo medo que costumava me dominar, então tudo está meio diferente. Estou me sentindo mais confiante e não tenho mais medo do amor, então a próxima garota com quem sair melhor se cuidar", declarou.

Perry estava noivo de sua gerente literária, Molly Hurwitz, mas o relacionamento deles sofreu em 2021, enquanto ele lutava contra o alcoolismo.