Matthew Perry revelou conflito com Keanu Reeves em biografia

Em sua biografia "Friends, Lovers and The Big Terrible Thing" (Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível), lançada em novembro de 2022, Matthew Perry detalhou um desentendimento que teve com Keanu Reeves por conta de uma piada que ele fez comparando-o a artistas que já morreram.

O astro, que faleceu aos 54 anos no sábado (28/10), tinha o desejo de resolver a "briga" com o colega de profissão, mas não teve tempo para isso em vida, de acordo com RevistaQuem.

O desentendimento

Perry chegou a ironizar Reeves indiretamente em sua obra quando mencionou que outros grandes astros, como River Phoenix (1970-1993) e Heath Ledger (1979-2008), morreram prematuramente, enquanto o protagonista de "John Wick" seguia vivo.

"Por que pensadores originais como River Phoenix e Heath Ledger morrem, mas Keanu Reeves ainda anda entre nós?", disse ele em um trecho da biografia, enfatizando a piada posteriormente em outra parte, em que falou sobre Chris Farley, estrela do Saturday Night Live, que morreu de overdose em 1997. "Fiz um buraco na parede do camarim de Jennifer Aniston quando descobri [a morte de Chris Farley]. Keanu Reeves ainda anda entre nós", escreveu.

Perry se desculpou

Com a repercussão de suas falas, Matthew Perry declarou, em entrevista ao Los Angeles Times, que se arrependeu das brincadeiras, e que não mencionaria mais Reeves desta forma em qualquer outro livro que fosse escrever. Na ocasião, ele ainda disse que queria se desculpar pessoalmente com o colega.

"Eu disse algo estúpido. Foi uma coisa ruim de se fazer. Puxei o nome dele, porque moro na mesma rua… Já me desculpei publicamente com ele. Quaisquer versões futuras do livro não terão seu nome nele. (?) Se eu encontrar o cara, vou me desculpar. Foi simplesmente estúpido", disse.

Surpreso

Aparentemente, até Keanu Reeves ficou surpreso com o comentário negativo e disse para amigos próximos que não entendeu o que aconteceu. "Keanu achou que os comentários vieram de maneira totalmente inesperada", disse uma fonte ao US Weekly, acrescentando: "é meio que um tiro pela culatra para Matthew de qualquer maneira, e é por isso que ele teve que se desculpar".

Matthew Perry foi encontrado morto em sua casa no último sábado (28), aos 54 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo o portal TMZ, que primeiro noticiou a morte, Perry teria se afogado na hidromassagem de casa. De acordo com informações do site, o corpo dele foi encontrado na banheira e os indícios são de afogamento. Socorristas teriam sido chamados para atender uma pessoa com parada cardíaca e, no local, não havia drogas nem indícios de crime.

Apesar de seu corpo já ter passado por uma necrópsia, a causa da morte do ator ainda não foi encontrada.