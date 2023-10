Matthew Perry planejava criar fundação para combate ao abuso de substâncias

O ator Matthew Perry, conhecido por seu papel na série "Friends" e que era um ex-viciado em recuperação, tinha planos de estabelecer uma fundação de apoio para pessoas que enfrentam problemas com o abuso de substâncias, conforme informações do jornal People. Perry, aos 54 anos, faleceu no sábado (28/10) em um aparente afogamento. Seus amigos e familiares estão determinados a tornar seu sonho realidade, de acordo com PageSix.

Perry, que também é reconhecido por seu trabalho em filmes como "The Whole Nine Yards", já havia fundado uma residência para homens em recuperação chamada Perry House, a qual ele administrou entre 2013 e 2015, de acordo com People.

Em seu livro de memórias de 2022, intitulado "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", o ator revelou que passou por reabilitação 15 vezes ao longo de sua batalha de décadas contra o abuso de substâncias.

Ele compartilhou detalhes sobre sua dependência do medicamento Vicodin após um acidente de jet ski em 1997, chegando a tomar até 55 comprimidos por dia em um ponto crítico.

Durante a promoção de seu livro, no ano passado, Perry disse ao New York Times que gastou quase US$ 10 milhões em tentativas de se recuperar ao longo dos anos. Ele também lembrou de um episódio de quase morte aos 49 anos, quando seu cólon rompeu devido ao uso excessivo de opioides.

Perry afirmou: "os médicos disseram à minha família que eu tinha 2% de chance de sobreviver. Fui colocado em uma máquina chamada ECMO, que fazia a respiração pelo meu coração e pulmões. E isso é como um último recurso. Ninguém sobrevive a isso". Ele foi um dos cinco pacientes conectados a suporte vital naquela noite, e os outros não sobreviveram.

Luto

Poucos dias antes de seu falecimento, o ator foi visto em Los Angeles com um amigo, levando uma vida que parecia promissora. Desde a notícia de sua morte, celebridades e colegas de elenco prestaram homenagens a Perry, incluindo seus companheiros de "Friends", que declararam que estão devastados pela perda do ator, descrevendo-se como uma família.

Em sua memória, aqueles próximos a Matthew Perry buscam cumprir seu desejo de criar uma fundação para apoiar aqueles que enfrentam desafios semelhantes na jornada da recuperação.

A luta de Perry contra a dependência química serve como um lembrete da importância da conscientização e do apoio para aqueles que enfrentam problemas semelhantes em todo o mundo.