Matthew Perry, ou "Mattman", se despede com sinal do morcego em último post no Instagram

Matthew Perry, conhecido por seu papel na série "Friends", revelou uma fixação bizarra com o Batman em seus últimos posts no Instagram, chamando a si mesmo de "Mattman". Essas publicações intrigantes ocorreram nos dias que antecederam sua trágica morte aos 54 anos, no sábado (28/10), após décadas de lutas contra o abuso de substâncias, segundo artigo do Daily Mail.

Fãs de Perry acreditam que ele estava enviando seu próprio "sinal do morcego" nos dias que antecederam sua morte, quando foi encontrado desacordado em uma banheira de hidromassagem em sua casa em Pacific Palisades.

Enquanto o mundo ainda se recupera da perda de Perry, o Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles revelou que a causa de sua morte está "pendente", com a investigação considerada "em andamento" pelas autoridades.

Anteriormente, Perry admitiu que se via como o Batman, um jovem indivíduo danificado que canalizou a perda de seus pais para se tornar um vigilante combatendo o crime com um forte senso de justiça para ajudar os outros.

Ele se referiu ao super-herói como um "rico solitário", uma descrição com a qual ele se identificou depois de atuar em filmes dirigidos por Christopher Nolan na década de 2000.

Essa obsessão se refletiu em seus últimos sete posts nas redes sociais, que faziam referência ao Batman, incluindo um vídeo mostrando telas grandes transmitindo o logotipo do personagem e a silhueta do sinal do morcego no fundo de sua piscina.

Esse lado atormentado parece estar em desacordo com a persona otimista que Perry buscava retratar publicamente em seus últimos dias. Apesar das lutas mentais que o Batman enfrentou, o personagem dos quadrinhos transformou sua dor em um superpoder para ajudar os outros, algo que Perry frequentemente disse que tentou fazer ao falar publicamente sobre sua batalha contra a dependência.

Perry rotineiramente assinava suas postagens com "I'm Mattman", seu apelido inspirado no Batman.

Um amigo de Perry revelou à revista People que o ator estava "incrivelmente feliz" nos dias que antecederam sua morte, sugerindo que ele estava se divertindo com essas postagens.

À medida que essas mensagens incomuns surgiram no Instagram na última semana, muitos fãs começaram a se preocupar com o significado por trás delas. Alguns até sugeriram que poderiam ser um grito de socorro por parte de Perry.

Com as investigações em curso e a causa de sua morte ainda não confirmada, a fixação de Matthew Perry com o Batman continua sendo um mistério que intriga seus fãs em todo o mundo.