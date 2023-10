Lexa diz que Guimê "abandonou responsabilidades financeiras"

Na sexta-feira (27/10), a equipe de comunicação de Lexa emitiu um comunicado esclarecendo rumores sobre ela pagar as contas do ex-marido, MC Guimê, após a separação. A cantora decidiu quebrar o silêncio e esclarecer a polêmica que tomou conta das redes sociais. Rumores alegavam que ela estava assumindo as dívidas deixadas por MC Guimê após a separação do casal.

O comunicado emitido pela equipe de comunicação de Lexa indicou que a falta de resposta de Guilherme, conhecido como MC Guimê, levantou dúvidas sobre o cumprimento dos compromissos financeiros acordados durante o casamento.

Imagem: Reprodução

Segundo o comunicado, Guimê não apenas deixou a casa que compartilhava com Lexa, mas também teria abandonado tanto os animais de estimação quanto as obrigações financeiras que haviam sido previamente estabelecidas entre o casal.

A origem desses boatos remonta à página de fofoca Rainha Matos, que inicialmente divulgou as alegações de que Lexa estaria arcando com as dívidas resultantes do término do casamento com MC Guimê. Além disso, surgiram informações sobre a recusa de Guimê em pagar a rescisão de uma funcionária que trabalhava para o ex-casal.

No entanto, MC Guimê usou sua conta no Instagram para se defender e negar as alegações. Ele argumentou que se tratava de mais uma mentira circulando nas redes e afirmou que a ausência de respostas por parte da equipe de Lexa se devia a questões pessoais, enfatizando que ele não está em contato com a ex-esposa.

A polêmica está longe de encontrar um desfecho, e as redes sociais continuam a fervilhar com debates sobre o assunto. Enquanto isso, o público segue acompanhando as declarações e postagens dos envolvidos nesse conturbado capítulo de suas vidas, conclui o Observatório dos Famosos.