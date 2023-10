Kylie Jenner desfila couro sintético no lançamento da Khy

Kylie Jenner esquentou o ambiente ao comparecer à festa de lançamento de sua nova marca de moda, Khy, na quinta-feira à noite, combinando roupas com sua irmã Kendall Jenner e sua amiga Hailey Bieber, todas vestindo peças de sua linha, informa o Page Six.

A fundadora da Kylie Cosmetics, com 26 anos, usou um top de couro falso com zíper da Khy, que será lançada em 1 de novembro, juntamente com calças estilo moto feitas do mesmo material semelhante ao couro.

Apesar de todas as peças da linha de Kylie custarem menos de US$ 200, ela as combinou com acessórios mais caros, incluindo uma bolsa dos anos 1990 (US$1.090) e sandálias Bare (US$890) da luxuosa marca The Row, juntamente com uma pulseira Cartier Trinity (US$1.560).

Mais tarde, Kylie compartilhou algumas fotos dela mesma em frente a um bolo decorado com rosas vermelhas e morangos para comemorar seu mais recente projeto, escrevendo no Instagram, "feliz aniversário @khy 🌹".

Quanto aos convidados, eles definitivamente seguiram o código de vestimenta da noite; Kendall, com 27 anos, usava um vestido midi sem alças da primeira coleção da Khy, e Bieber, com 26 anos, escolheu um estilo mini com múltiplos zíperes, inspirado no estilo moto.

Assim como Kylie, Kendall optou por um par de sapatos de salto kitten (US$990) da The Row e estilizou seu visual com uma bolsa de couro preta para combinar.

Bieber, que usava óculos de sol à noite, juntou-se a Kendall ao adicionar meias-calças pretas transparentes ao seu vestido, completando o visual com saltos pontiagudos Jimmy Choo Romy (US$775) e uma clutch Bottega Veneta Falcon (US$5.600).

O primeiro lançamento da Khy foi projetado em colaboração com a marca europeia Namilia, uma favorita de estrelas como Paris Hilton, Cardi B e Christina Aguilera.

Embora Kylie tenha anunciado o lançamento de sua marca na quarta-feira, ela já foi acusada de copiar outro designer, com a diretora criativa Betsy Johnson da linha Products, prestes a ser lançada, alegando que a fundadora da Khy e a Namilia copiaram suas peças de couro de forma desrespeitosa.