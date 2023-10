Halsey oficializa relacionamento com Avan Jogia no Instagram

Halsey e Avan Jogia estão fazendo sua relação amorosa oficial nas redes sociais durante a Semana de Moda de Los Angeles (EUA). A cantora conhecida por "Colors" e o ator de "Victorious" compartilharam seu momento especial com os fãs através de fotos postadas no Instagram de Halsey.

Halsey, que prefere ser tratada com pronomes "she/they", apareceu deslumbrante em um elegante vestido de couro preto, com uma cauda dramática e luvas compridas. Ela complementou o visual com uma maquiagem gótica usando sua linha de cosméticos About-Face.

Seu namorado, Avan Jogia, combinou o estilo usando calças de couro, um sobretudo de couro e uma grande corrente de ouro.

As fotos mostram o casal posando separadamente para destacar seus looks da moda, e em uma foto mais íntima, o ator de 31 anos envolve o braço em volta da nomeada ao Grammy, de 29 anos.

Não está claro quando Halsey e Jogia começaram a namorar, mas sabemos que Halsey se separou de Alev Aydin em abril, após dois anos de relacionamento. Documentos judiciais revelaram que Halsey solicitou a custódia física total de seu filho de 2 anos, Ender Ridley, no início de abril.

Halsey também pediu custódia legal compartilhada e divisão de despesas com direitos de visitação. Segundo uma fonte, a separação foi amigável, e eles planejam criar o filho juntos. A fonte explicou que a cantora teve que fazer a solicitação daquela maneira devido a compromissos de turnê no verão e que isso é apenas uma formalidade para poder levar o filho consigo.

Antes de dar à luz seu "bebê arco-íris", Halsey revelou que teve três abortos espontâneos antes dos 24 anos.

Segundo o Page Six, a confirmação pública do relacionamento de Halsey com Jogia aconteceu em setembro, quando eles foram vistos em um encontro cheio de carinho após meses de especulações, sendo a mais antiga delas em junho, quando foram vistos curtindo o sol em Barcelona (Espanha).