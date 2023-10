Gwyneth Paltrow recorda romance de verão com Matthew Perry e lamenta sua morte

A atriz Gwyneth Paltrow compartilhou um tributo emocional a Matthew Perry, o icônico ator da série "Friends," após o seu trágico falecimento, no sábado (28/10). Paltrow usou sua conta no Instagram no domingo para compartilhar uma foto nostálgica do falecido ator e recordar o "verão mágico" que passaram juntos, conforme artigo publicado pelo Page Six.

Paltrow descreveu o encontro com Perry em 1993, durante o Festival de Teatro de Williamstown, em Massachusetts (EUA). Na sua postagem, a atriz de 51 anos escreveu: "conheci Matthew Perry em 1993 no Festival de Teatro de Williamstown em Massachusetts. Passamos a maior parte do verão lá fazendo peças teatrais. Ele era engraçado, doce e uma pessoa muito divertida de se estar. Fomos nadar em riachos, tomamos cervejas no bar da faculdade local e nos beijamos num campo de grama alta. Foi um verão mágico".

Na época, Perry já havia filmado o piloto da série "Friends", embora a série ainda não tivesse estreado. Paltrow comentou que Perry estava nervoso, ansioso por sua grande oportunidade no horizonte.

"Estivemos amigos por um tempo até nos afastarmos, mas sempre fiquei feliz em revê-lo quando isso acontecia", acrescentou a atriz. Ela concluiu a homenagem com uma mensagem de pesar pela perda de Perry: "estou muito triste hoje, assim como muitos de nós. Espero que Matthew finalmente tenha encontrado a paz".

No sábado, as notícias sobre a morte de Perry aos 54 anos chocaram o mundo. O ator foi encontrado morto na sua banheira de hidromassagem, aparentemente vítima de afogamento. Segundo informações do TMZ, na casa de Los Angeles onde Perry residia, não foram encontradas drogas ilícitas, mas múltiplos medicamentos sob prescrição estavam no local.

Familiares de Perry e os criadores da série também prestaram homenagens ao astro do programa, assim como Kathleen Turner e Morgan Fairchild, que interpretaram seus pais na tela. Fairchild descreveu Perry como um "ator brilhante" no Twitter, enquanto Turner disse à People: "é extremamente triste quando pensamos na juventude dele."