Guillermo Hundadze, baleado por PM em SP, segue na UTI, mas com "melhora significativa"

A família de Guillermo Hundadze, ex-ator mirim e youtuber, compartilhou uma atualização sobre seu estado de saúde no Instagram. O jovem de 25 anos foi baleado por um policial militar em São Paulo após um conflito no trânsito na segunda-feira (23/10). Após passar por uma cirurgia e permanecer em estado grave na UTI, seu quadro é descrito como "estável" com uma "melhora significativa".

A nota divulgada pela família pediu apoio e orações dos amigos e fãs para uma recuperação mais rápida. Além disso, fez um apelo por respeito e empatia, destacando a importância de evitar disseminar ódio nas redes sociais, solicitando consideração para com a família e, principalmente, para Guillermo.

O incidente ocorreu na Ponte das Bandeiras, região central de São Paulo, após um confronto no trânsito com um policial militar. A informação foi confirmada pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) à revista Quem.

O incidente que levou ao tiroteio ocorreu na Ponte das Bandeiras, no coração de São Paulo, após um confronto no trânsito com um policial militar. A SSP-SP confirmou o ocorrido, e o caso tem gerado grande comoção e discussão na sociedade, conclui o Observatório dos Famosos.