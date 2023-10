Ex-BBB Marcos Harter passa por transplante de rim

Ex-participante dos reality BBB e de A Fazenda, o cirurgião plástico Marcos Harter passou por um transplante de rim nesta semana.

Como detalhado pelo portal Leo Dias, ele enfrentava sérios problemas renais há alguns meses e necessitava de uma doação urgente.

A doadora do órgão foi uma amiga de longa data do médico, que já foi paciente dele. O transplante foi anunciado com uma publicação no Instagram, na qual o ex-BBB posou com a doadora.

Na publicação, a equipe de Harter relatou que os problemas renais crônicos vinham já há algum tempo, embora tenha optado por manter detalhes de sua condição com discrição.

A cirurgia de transplante foi um sucesso e o ex-reality agora segue em processo de recuperação.

“Amar ao próximo está na bíblia mas é pra poucos. Recebi o órgão de uma paciente que virou amiga e agora é minha irmã. Eu andei nas trevas e você me oportunizou a vida nova. Senti no peito um estufar de sensações boas e desabei a chorar na noite pré-transplante. Eu senti a VERDADEIRA gratidão! Gratidão eterna à você, minha nova irmã..Vou cuidar de você até o fim”, detalhou no perfil.

Ainda de acordo com as informações, seu retorno ao trabalho como médico deve ocorrer a partir do próximo ano. Confira:

Com informações do portal Leo Dias