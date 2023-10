Erin Andrews e Charissa Thompson elogiam Travis Kelce e recebem "puxão de orelha"

As jovens apresentadoras Erin Andrews e Charissa Thompson estão enfrentando críticas após elogios públicos a Travis Kelce, que está atualmente envolvido romanticamente com Taylor Swift.

As duas apresentadoras expressaram seu apreço por Kelce em um programa recente, e receberam comentários negativos de uma fonte anônima da indústria. Isto levanta questões sobre os limites dos comentários públicos sobre a vida pessoal dos atletas e as repercussões dessas observações, diz o New York Post.

Críticas

Durante um programa, Erin Andrews e Charissa Thompson elogiaram abertamente Travis Kelce e incentivaram Taylor Swift a considerar um relacionamento com o jogador.

No entanto, uma fonte anônima da indústria criticou esses comentários, alegando que não é seguro fazer observações públicas sobre a vida pessoal dos atletas.

Este incidente destaca a linha delicada entre a vida privada dos famosos e os comentários públicos, levantando questões sobre os limites éticos no mundo do entretenimento. O caso também revela a natureza intrusiva da mídia na relação com a vida pessoal dos indivíduos públicos, gerando debate sobre a ética nas coberturas de entretenimento.