Elenco de "Friends" se une na tristeza; colegas de Matthew Perry prestam homenagem

Matthew Perry, conhecido por seu papel icônico como Chandler Bing na série de TV de sucesso "Friends", faleceu tragicamente no sábado (28/10), deixando fãs e colegas devastados. O ator de 54 anos, que encontrou fama ao lado de seus colegas de série na década de 1990, foi encontrado sem vida em sua banheira de hidromassagem, de acordo com Mirror.

O elenco de Friends, incluindo Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer e Lisa Kudrow, divulgou uma declaração conjunta expressando sua profunda tristeza e perda.

Na declaração, eles enfatizaram seu vínculo próximo, afirmando: "somos mais do que simples colegas de elenco; somos uma família".

Eles também mencionaram sua intenção de tirar um tempo para lamentar e processar a "perda insondável". Embora tenham prometido compartilhar mais no futuro, seus pensamentos e amor estão atualmente com a família de Matthew, amigos e todos que o estimavam no mundo todo.

A adorada série de TV "Friends" estreou em 1994 e teve dez temporadas de sucesso, encerrando em 2004 com mais de 50 milhões de espectadores no episódio final. A reunião do elenco em 2021 trouxe de volta lembranças afetuosas, com Perry se emocionando ao relembrar seu tempo na série.

Courteney Cox, que interpretou a esposa de Perry na série, descreveu-o como um "momento incrível" e revelou que eles se tornaram melhores amigos. O próprio Perry admitiu que teve dificuldades em assistir à série devido a lutas pessoais com vícios.

Matthew Perry foi aberto sobre suas batalhas contra o vício e revelou que seus problemas com substâncias estavam no auge durante os anos de "Friends". Suas lutas eventualmente o levaram a uma overdose de opioides e complicações que ameaçaram sua vida.

No entanto, nos últimos anos, acreditava-se que ele estava no caminho da recuperação e estava sóbrio. Amigos e fãs ficaram chocados e entristecidos com sua passagem prematura.

A conta oficial do Twitter de "Friends" também prestou homenagem, chamando Matthew Perry de um "verdadeiro presente para todos nós" e expressando condolências à sua família, entes queridos e fãs.

Seu legado como Chandler Bing e a alegria que ele trouxe a milhões de espectadores serão lembrados para sempre, assim como o profundo laço que ele compartilhava com seus colegas de elenco.