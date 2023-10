O Disney Magic Run contou com sua sétima edição em São Paulo no último domingo (29), promovendo o esporte, o lazer e o entretenimento em São Paulo. A atração, ocorrida no Parque Ibirapuera, trouxe uma sessão de atividade física ao ar livre com direito a kit de preparo e medalhas aos participantes.

Disney Magic Run 2023: edição reúne famílias e atletas para corrida e caminhada em manhã de domingo em SP (Metro World News)

A participação no evento foi divida em dois tipos de percurso: corrida de 8 quilômetros para os atletas e caminhada de 3 quilômetros para toda a família, incluindo as crianças. Além disso, foi promovida uma rede de apoio e inclusão a pessoas com mobilidade limitada e outras necessidades especiais.

O percurso aconteceu no Obelisco do Ibirapuera, com a integração de atletas e famílias com crianças. O evento também contou com ativações interativas com a entrega de brindes e premiações, fotos para recordação, postos de hidratação e outros tipos de assistência. Mais de 10 mil pessoas participaram da atividade durante a sétima edição.

Experiência na corrida

Em sua sétima edição, o evento contou com os veteranos que não abriram mão de participar da corrida. Beatriz, nutricionista de 28 anos de idade, revelou ter sido sua terceira vez no percurso da atração e afirmou ser seu evento favorito.

“Eu gosto de todo o evento. Não só da corrida, mas também da parte de buscar o kit. Comecei com 5 km, 7 km e agora estou com 8 km. Gostei muito”, revelou, explicando seu processo de evolução.

“A organização é muito boa, desde a inscrição até aqui. Eu adoro, sempre que tiver eu virei”, finalizou a nutricionista.

Além de todo percurso, personagens clássicos do universo Disney tomaram conta do evento por meio de brincadeiras e interação com o público. Estiveram presentes: Mickey, Minnie, Pato Donald e Pateta, que fizeram o momento das crianças e famílias.