Detalhes sinistros emergem após a morte do ator Matthew Perry

O ator Matthew Perry, de 54 anos, faleceu no sábado (28/10) em um incidente aparente de afogamento em sua casa na Califórnia (EUA), de acordo com NYPost. As autoridades receberam uma ligação informando que o ator estava em sua jacuzzi e não estava respirando. O Departamento de Bombeiros de Los Angeles chegou ao local às 16h07 e o Departamento de Polícia de Los Angeles às 16h10. No entanto, a identidade do chamador ainda não foi revelada.

Segundo informações do Departamento de Bombeiros de Los Angeles, o ator foi encontrado submerso. "Um paciente do sexo masculino adulto já estava morto quando os socorristas chegaram", declarou o LAFD em um comunicado. "A vítima foi encontrada por um espectador que a reposicionou para que a cabeça ficasse fora da água". Os bombeiros retiraram o ator da jacuzzi e realizaram uma rápida avaliação médica, confirmando o óbito.

Como já relatado anteriormente, os pais de Perry, Suzanne e John Bennett Perry, bem como seu padrasto, Keith Morrison, do programa "Dateline", foram fotografados parecendo abalados do lado de fora da casa. O corpo do ator foi retirado da residência naquela noite.

Uma autópsia foi realizada, mas o legista solicitou mais exames, incluindo toxicologia, cujos resultados podem demorar meses. Além disso, a causa da morte foi "adiada".

O Capitão Scot Williams, da Divisão de Roubo e Homicídio do LAPD, declarou no domingo que "a causa da morte pode não ser conhecida por algum tempo, mas, neste momento, não se suspeita de nada errado".

Uma fonte também informou ao TMZ que medicamentos prescritos foram encontrados e farão parte da investigação, prática comum nesses casos.

A triste notícia da sua morte abalou não apenas os fãs, mas também os criadores e produtores da série, que o descreveram como um talento brilhante e parte essencial de suas vidas.