Confira 5 filmes sobre bruxas e monstros para assistir neste Halloween

Hoje, dia 31 de outubro, é comemorado o Dia das Bruxas. Se você não é fã de filmes de terror, mas quer celebrar essa data com momentos de diversão regados a magia e seres fantásticos, com uma pitada de humor, então preste atenção na lista que fizemos para você.

Separamos cinco filmes com temática fantástica para você assistir ao longo deste dia. Confira:

Hotel Transilvânia

Já imaginou um monte de monstros saindo de férias? Em Hotel Transilvânia você poderá ver exatamente o que acontece quando os monstros decidem tirar uma folga de sua rotina de sustos e terror, e para isso escolhem um hotel cujo dono é o próprio Drácula.

Celebrando 118 anos de sua filha Mavis, Drácula também aproveita a data para convidar todos os amigos da família para se hospedarem em seu hotel e se esconderem dos seres mais temidos do mundo, os humanos.

No entanto, em meio a múmias, lobisomens e outros monstros um humano conseguiu se infiltrar na festa e causar uma grande confusão.

Abracadabra 1 e 2

Sucesso nos anos 1990, essa história de bruxas ganhou uma nova versão no ano de 2022. Na nova história, duas jovens acidentalmente trazem de volta as Irmãs Sanderson para a Salem moderna.

Em meio ao caso gerado pela chegada das bruxas, as jovens agora precisam impedir que elas consigam realizar sua vingança antes do Halloween.

O Estranho Mundo de Jack

Este filme é um clássico que pode tanto ser aproveitado na época de Natal, quanto no Halloween. Cansado de passar ano após ano se dedicando a celebrar o Dia das Bruxas, Jack Skellington, o Rei das Abóboras, decide deixar os limites da cidade do Halloween e, acidentalmente, acaba atravessando o portal para a cidade do Natal.

Fascinado com o que encontra, Jack decide trazer o Natal para a cidade do Halloween, mas acaba causando uma grande confusão que envolve até mesmo o temido Bicho Papão.

A Casa Monstro

DJ é um adolescente fascinado pela casa do outro lado da rua e, em especial, pela fama que ela tem de sumir com tudo que aparece em seu quintal. Convencido de que existe algo de errado com a casa, ele e seu amigo, Chowder, passam a vigiar o dono da propriedade, até que eles flagram a casa tentando devorar sua amiga de escola, Jenny.

Depois de serem desacreditados pelos adultos, os três decidem entrar na casa monstro para descobrir seu segredo e provar que estavam dizendo a verdade.

Frankenweenie

Trazendo uma nova interpretação da história de Frankenstein, a animação Frankenweenie conta a história do pequeno Victor, que adora fazer filmes caseiros de terror estrelados por seu cachorro, Sparky.

Em uma fatalidade, Victor precisa se despedir de seu cachorrinho após Sparky ser atropelado e não resistir. Inconformado, ele se inspira em uma aula de ciências sobre estimulação de movimentos por meio da eletricidade e decide construir uma máquina para reviver Sparky.

Apesar do experimento dar certo, ele agora precisa lidar com novos hábitos de seu melhor amigo.

