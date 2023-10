Atriz de "Friends" planeja adotar cachorro de Matthew Perry 

Lisa Kudrow, mundialmente conhecida por interpretar Phoebe Buffay na icônica série "Friends", está cogitando adotar o cão de seu falecido colega de elenco Matthew Perry, o eterno Chandler Bing. A trágica morte de Perry, no último sábado (28/10), comoveu fãs ao redor do mundo, e agora, uma história de amor entre uma atriz e um cão tornou-se o foco da atenção, de acordo com o Metrópoles.

Alfred, um simpático mix doodle, era um companheiro constante de Matthew Perry, e a ideia de Lisa Kudrow acolher o animal em sua casa após a perda de Perry tem tocado os corações de muitos.

Segundo informações do jornal Daily Mail, uma fonte próxima a Lisa Kudrow revelou que a atriz está considerando dar um novo lar a Alfred. Matthew Perry apresentou o adorável pet ao público em janeiro de 2021, quando compartilhou uma foto do cãozinho em seu perfil do Instagram. Na legenda, Perry brincou, escrevendo: "este sou eu e Alfred. Quem é mais fofo? Não responda isso".

Em outra publicação, o ator postou uma foto de Alfred usando uma coroa, fazendo uma brincadeira: "tsabemos quem é o verdadeiro rei da casa Perry, mesmo sem a coroa".

A notícia da morte de Matthew Perry chocou a todos. Ele foi encontrado na banheira de sua casa com sinais de afogamento. Uma triste coincidência também chamou a atenção nas redes sociais: a última postagem de Perry foi feita dentro de uma piscina, apenas cinco dias antes de seu falecimento.

A possibilidade de Lisa Kudrow adotar o fiel amigo de seu colega de elenco não apenas destaca a ligação especial entre os atores de "Friends", mas também mostra a importância de cuidar dos animais de estimação, mesmo após a partida de seus donos. A história de Alfred e sua possível nova casa com Lisa Kudrow é uma demonstração tocante de amor e amizade duradouros.