‘A Magia de Aruna’: produção nacional do Disney+ sobre bruxas brasileiras ganha data de estreia; confira o trailer (Reprodução/Disney+)

Para os adeptos de fantasia, ‘A Magia de Aruna’ ganhou data de estreia para o Disney+ e promete muita magia e surpresas. A nova série original brasileira da plataforma conta com um elenco conhecido como Erika Januza, Cleo, Giovanna Ewbank, Suzana Pires e Jamilly Mariano.

A trama envolve a existência de uma crise solar, resultando em um ambiente distópico e cinzento no Rio de Janeiro. A proposta é um prato cheio para quem gosta do universo místico, principalmente por explorar a fantasia enquanto produção brasileira.

Com um total de seis episódios, a série produzida originalmente estreia exclusivamente na plataforma de streaming do Disney+, no dia 29 de novembro de 2023.

Trama da produção

Mima (Jamilly Mariano), enfrentará o dilema entre querer ser apenas mais uma jovem comum e lidar com suas habilidades. Com sua hiperempatia, a jovem consegue experienciar os sentimentos alheios.

As coisas começam a se intensificar quando Mima perde o controle de seu poder durante uma competição escolar. Não intencionalmente, a jovem revela um feitiço realizado há 300 anos, despertando três bruxas do passado: Latifa (Erika Januza), Juno (Giovanna Ewbank) e Cloe (Cleo).

Após a manifestação das figuras místicas, as quatro se comprometem em salvar o mundo da presente crise. No entanto, a poderosa Bruma (Suzana Pires) e sua empresa Luminum, entram no caminho e atrapalham a missão das Guardiãs da Magia e de Mima.

Veja o trailer:

A obra ‘A Magia de Aruna’ é escrita por Ana Pacheco e Maira Oliveira, além da presença dos atores: Caio Manhente, Thiago Voltolini, Drayson Menezzes, Renata Castro Barbosa, Antonio Fragoso, entre outros grandes nomes. A série é realizada pelaFormata Produções e Conteúdo e Non Stop, com a direção de Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put.